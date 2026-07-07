ALERTA MÁXIMA en un Walmart de Greece: EVACÚAN conocido supermercado tras el PELIGROSO ACTO de un cliente

Un hombre enfrenta cargos graves en Estados Unidos luego de que las autoridades lo señalaran como presunto responsable de provocar intencionalmente un incendio dentro de un Walmart en Greece, Nueva York, situación que obligó a evacuar de manera preventiva el conocido supermercado. El incidente ocurrió la semana pasada en la tienda ubicada en Dewey Ave., en la localidad de Greece, y generó una rápida movilización de los equipos de emergencia, quienes acudieron al lugar para controlar la situación y garantizar la seguridad de clientes y empleados.

Un hombre enfrenta acusaciones por un incendio ocurrido en un Walmart de Greece.

Evacúan un Walmart en Greece tras un incendio provocado dentro del establecimiento

Jamel L. Wright fue identificado como el sospechoso del incidente. Las autoridades lo acusaron de varios delitos relacionados con lo ocurrido en un Walmart de Estados Unidos. Entre los cargos se incluyen incendio provocado en segundo grado, poner en riesgo la seguridad de otras personas y daños criminales en segundo grado.

La policía detuvo a Jamel Wright, de 25 años, tras hallarlo fuera de la tienda.

De acuerdo con los registros de la cárcel del condado de Monroe, Wright compareció ante un juez y permanece detenido con una fianza fijada en 40.000 dólares en efectivo o 80.000 dólares en garantía. La investigación continúa abierta mientras las autoridades buscan esclarecer las circunstancias que rodearon el presunto acto ocurrido dentro del establecimiento comercial.

La información inicial señala que el fuego comenzó en el área de ropa del Walmart ubicado en 3800 Dewey Ave. Los trabajadores de la tienda actuaron rápidamente y lograron controlar gran parte de las llamas antes de la llegada de los bomberos. Según informó Stephen Andrews, jefe del Departamento de Bomberos y Rescate de Barnard, los equipos de emergencia acudieron al lugar cerca de las 11:00 de la mañana del jueves 2 de julio, tras recibir el reporte del incendio.

Investigan incendio en tienda Walmart de Estados Unidos

El incidente ocasionó daños menores, principalmente relacionados con la presencia de humo, y no afectó la estructura del edificio. Además, el Departamento de Policía de Greece confirmó que no hubo personas heridas durante la emergencia. La rápida intervención de los empleados permitió reducir el impacto del incendio, aunque la situación llevó a evacuar temporalmente el supermercado como medida de seguridad para clientes y trabajadores.

El medio Democrat and Chronicle informó sobre el caso y señaló que "los empleados de la tienda extinguieron la mayor parte del fuego antes de que llegaran los bomberos", resaltando la rápida reacción del personal para controlar la emergencia.

Tras el suceso, la policía procedió con la detención de Wright, aunque hasta el momento no se han revelado detalles adicionales sobre las circunstancias específicas de su arresto. Las autoridades mantienen activa la investigación para determinar todos los elementos relacionados con el incendio registrado en este Walmart de Greece. El caso continúa bajo seguimiento judicial mientras el establecimiento retoma sus operaciones habituales, después del incidente que generó momentos de tensión entre compradores y empleados.