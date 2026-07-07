MÁXIMA ATENCIÓN, inmigrantes con dos o más años en EE. UU.: ICE no podrá DETENERLOS sin fianza por más de 90 días, salvo estas EXCEPCIONES

Un fallo considerado histórico de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito, con sede en Nueva Orleans, cambió el panorama para ciertos inmigrantes en Estados Unidos que permanecen bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La decisión establece que el gobierno no podrá mantener detenidas durante más de 90 días a personas con un arraigo prolongado en el país sin brindarles la oportunidad de solicitar una audiencia de fianza.

La resolución, emitida en el caso Sosnava Rodriguez v. Ortega por una votación dividida de 2-1, podría beneficiar a miles de inmigrantes en Estados Unidos que permanecen detenidos en Texas, Luisiana y Misisipi, estados que forman parte de la jurisdicción del Quinto Circuito. Sin embargo, la medida no implica una liberación automática, ya que existen excepciones y condiciones que podrían permitir que una persona continúe bajo custodia.

ICE y las audiencias de fianza para inmigrantes detenidos en Estados Unidos: ¿quiénes podrían beneficiarse?

El fallo protege principalmente a los llamados inmigrantes detenidos de larga duración en el interior del país; es decir, personas que llevan dos o más años viviendo en Estados Unidos y que cuentan con vínculos familiares, laborales o comunitarios establecidos. La decisión determina que, después de 90 días de detención, estos inmigrantes tienen derecho a solicitar una audiencia de fianza ante un juez de inmigración, en la que ICE deberá presentar argumentos específicos si pretende mantener la detención.

Según informó N+ Univision 23 Dallas, "el tribunal dictaminó que el gobierno federal ya no puede mantener detenido a un inmigrante por más de 90 días sin una audiencia de fianza". El reporte también explicó que esta protección aplica únicamente en los estados bajo la jurisdicción del Quinto Circuito.

La resolución representa un límite a la política de detención obligatoria que había permitido mantener bajo custodia a ciertos inmigrantes sin una revisión individualizada de sus casos. La mayoría de los jueces destacó que muchas de las personas afectadas no cuentan con antecedentes penales graves y tienen fuertes vínculos con sus comunidades. No obstante, el beneficio no alcanza a todos los inmigrantes: las personas recién llegadas al país, quienes fueron detenidas poco después de cruzar la frontera o aquellas sujetas a procesos de deportación acelerada quedan fuera de esta protección.

Excepciones al fallo: ¿qué inmigrantes aún pueden permanecer detenidos por ICE?

Aunque la decisión abre la puerta a una audiencia de fianza, existen situaciones en las que ICE puede solicitar que una persona permanezca detenida.

Una de las principales excepciones corresponde a los inmigrantes con antecedentes criminales considerados graves . Las personas comprendidas en la norma federal 8 U.S.C. § 1226(c), relacionada con determinados delitos violentos, crímenes graves o delitos vinculados con drogas, pueden permanecer sujetas a detención obligatoria.

. Las personas comprendidas en la norma federal 8 U.S.C. § 1226(c), relacionada con determinados delitos violentos, crímenes graves o delitos vinculados con drogas, pueden permanecer sujetas a detención obligatoria. Además, durante la audiencia de fianza, el gobierno puede intentar demostrar que el inmigrante representa un peligro para la comunidad o que existe un alto riesgo de fuga. En esos casos, el juez podría negar la libertad bajo fianza y ordenar que la persona continúe detenida.

Expertos citados por N+ Univision 23 Dallas señalaron que obtener una audiencia no garantiza la libertad inmediata, ya que el gobierno todavía puede presentar argumentos en contra de la liberación.

El impacto del fallo podría sentirse especialmente en Texas, donde existe una alta concentración de centros de detención migratoria. La decisión también podría generar nuevos debates legales, ya que otros tribunales han adoptado posiciones diferentes sobre el alcance de la detención obligatoria y el derecho a una revisión judicial.

El Departamento de Seguridad Nacional manifestó su desacuerdo con la resolución y defendió su interpretación de las leyes migratorias. Mientras tanto, el futuro de esta disputa podría llegar a la Corte Suprema de Estados Unidos, donde se definiría el alcance definitivo de las garantías constitucionales para los inmigrantes que enfrentan procesos de deportación.