Un abogado que se comunicó con los funcionarios federales, según lo expuesto por CNN, señaló que la narración de los hechos relacionada con el último tiroteo fatal de un hombre en Houston difiere completamente de la versión presentada por los tres individuos arrestados durante el suceso. ¿Qué reveló? ¿Qué han compartido los testigos?

Testigos que presenciaron el tiroteo mortal en Houston desmienten a ICE, ¿qué revelaron?

Cabe precisar que, recientemente, funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) informaron que un agente realizó disparos el martes 7 de julio tras un incidente en el que Lorenzo Salgado Araujo, un ciudadano mexicano de 52 años, embistió un vehículo policial y desobedeció órdenes durante una parada de tráfico en el marco de una “operación selectiva”.

No obstante, tres hombres arrestados en este hecho afirmaron al abogado Hugo Balderas-Ibarra que la versión oficial es incorrecta. “En ningún momento utilizaron la camioneta para embestir a los agentes de ICE y en ningún momento la vida de estos agentes estuvo en peligro”, comentó el abogado en un video compartido en su cuenta de Instagram. CNN compartió estas declaraciones.

En medio de las circunstancias y el cuestionamiento, la comunidad exige una investigación independiente. Actualmente, el FBI, la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional y la Fiscalía del Condado de Harris realizan indagaciones sobre el caso.

Este tiroteo representa el primer incidente mortal que involucra a agentes federales de inmigración desde la muerte de los ciudadanos estadounidenses Renée Good y Alex Pretti en operaciones del ICE en Minneapolis, lo que reitera las dudas sobre el enfoque de la campaña nacional de control migratorio, que la administración Trump ha presentado como un esfuerzo por expulsar a delincuentes peligrosos del país.

¿Qué más dijo el abogado?

Salgado Araujo fue herido después de que agentes en dos camionetas SUV negras, sin distintivos policiales visibles, persiguieran su vehículo de trabajo blanco. Videos de vigilancia obtenidos por CNN y la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC) respaldan esta versión.

Por su parte, Balderas-Ibarra señaló que los detenidos le indicaron que las luces de un vehículo del ICE se encendieron, lo que llevó a la furgoneta de trabajo a reducir la velocidad antes de que los agentes la embistieran. Un agente del ICE salió de su vehículo y disparó casi de inmediato, hiriendo a Salgado Araujo.