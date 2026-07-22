ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: ICE realizó un número RÉCORD DE ARRESTOS en junio, ¿cuál es la sorprendente cifra?

Las autoridades migratorias de Estados Unidos alcanzaron en junio una cifra histórica de arrestos, con más de 43,000 extranjeros detenidos bajo custodia federal, el número más alto registrado durante la actual administración del presidente Donald Trump. El aumento de los operativos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) mantiene en alerta a los inmigrantes en Estados Unidos, tanto a quienes tienen procesos migratorios pendientes como a aquellos en situación migratoria irregular, mientras las cifras de julio apuntan a un nuevo récord.

ICE registró un número récord de arrestos de inmigrantes en junio

De acuerdo con las estadísticas divulgadas por ICE, durante junio los agentes de esa agencia arrestaron a 39,563 personas, mientras que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) reportó 3,575 detenciones adicionales. En total, 43,138 extranjeros quedaron bajo custodia de las autoridades migratorias, la cifra mensual más alta registrada en el año fiscal 2026.

El aumento de las detenciones realizadas por ICE responde a las nuevas metas impulsadas desde la Casa Blanca, que buscan elevar el número de deportaciones como parte de los compromisos asumidos por Trump durante su campaña presidencial. La tendencia continúa en julio: hasta el 11 de ese mes, los registros indicaban 16,213 arrestos, con un promedio diario de 1,593 extranjeros detenidos por ICE y CBP. De mantenerse este ritmo, Estados Unidos podría acercarse a los 50,000 arrestos migratorios en un solo mes.

Sin embargo, el ritmo actual todavía se encuentra por debajo del objetivo establecido por la Administración, que busca alcanzar alrededor de 2,000 detenciones diarias. Según funcionarios citados por The New York Times, aún existe incertidumbre sobre cuánto tiempo podrá mantenerse este nivel de operativos.

Operativos migratorios generan inquietud entre inmigrantes indocumentados y comunidades en EE. UU.

El incremento de los operativos migratorios en las principales ciudades de Estados Unidos ha provocado protestas y cuestionamientos por parte de organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes. La tensión aumentó tras la muerte de dos personas en incidentes relacionados con agentes migratorios.

Entre los casos reportados se encuentra el fallecimiento del mexicano Lorenzo Salgado Araujo, de 52 años, ocurrido el 7 de julio en Houston, Texas. Días después, el colombiano Joan Sebastián Durán Guerrero, de 26 años, murió en Biddeford, Maine. Además, un inmigrante mexicano que había ingresado al país con una visa falleció el 14 de julio tras ser atropellado por un camión en una autopista de Florida mientras intentaba escapar de un operativo migratorio.

Mientras continúan los controles, miles de inmigrantes indocumentados y otros extranjeros con distintos estatus migratorios permanecen atentos a las nuevas medidas de ICE, en un escenario marcado por el aumento de los arrestos y la intensificación de la política migratoria en Estados Unidos.