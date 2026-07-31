Recientemente, una académica de la Universidad Johns Hopkins, procedente de Camerún, fue detenida en Baltimore por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE). La mujer arrestada enfrenta cargos por exceder el tiempo permitido en el país según su visa, en el contexto de la actual campaña de control migratorio impulsada por la administración del presidente Trump. A continuación, más detalles.

Atención, inmigrantes en EE. UU.: ICE arresta a investigadora de la Universidad Johns Hopkins en aeropuerto

The Hill informó que Ameaka Fatima Nkempu fue arrestada durante esta semana por agentes ICE en el Aeropuerto Internacional de Baltimore-Washington. Según funcionarios de la Universidad Johns Hopkins y la prensa, Nkempu se encontraba en un viaje personal al momento de su detención.

EE. UU.: ICE arresta a investigadora de la Universidad Johns Hopkins en aeropuerto.

Al respecto, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó que la académica ingresó al país americano con una visa en junio de 2023, la cual le permitía residir legalmente en el país hasta junio de 2024. No obstante, el DHS señaló que Nkempu excedió el tiempo permitido por su visa, lo que constituye una infracción a las leyes migratorias. Hasta el momento, se encuentra bajo custodia a la espera de los procedimientos de deportación.

El DHS comunicó que "estar detenido es una elección" y ofreció a los inmigrantes en situación irregular un vuelo gratuito de regreso a su país de origen, además de un cheque de 2.600 dólares.

Con relación a ello, la Universidad Johns Hopkins expresó su "profunda preocupación" por el arresto de Nkempu, quien es parte de la Escuela de Salud Pública Bloomberg y goza de un alto respeto dentro de la comunidad académica. A través de un comunicado, la universidad manifestó su comprensión sobre el temor que esta situación genera entre sus miembros y aseguró que está trabajando activamente para brindarle apoyo, incluyendo el acceso a representación legal.

Arresto se dio en medio de los constantes operativos en aeropuertos

Su detención se produce en un contexto de mayor despliegue de agentes del ICE en aeropuertos a nivel nacional, una medida que se intensificó durante la administración Trump, en respuesta a la presión de la Casa Blanca para aumentar los arrestos migratorios.

Los agentes han sido enviados a al menos 25 aeropuertos en todo el país como parte de esta estrategia para dar con inmigrantes que estén en falta.