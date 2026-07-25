La Fiscalía del Condado de Harris, en Estados Unidos, comunicó el viernes 24 de julio que la sustancia hallada en una camioneta, que era conducida por un hombre abatido por agentes del ICE a inicios de este mes, no correspondía a un narcótico ilegal. Esta revelación ha sorprendido a toda la comunidad de inmigrantes y ciudadanos.

Exponen que bolsas halladas en auto de hombre que murió a tiros a manos del ICE no contenían drogas

Como se recuerda, Lorenzo Salgado Araujo, de 51 años y padre de tres hijos, falleció el 7 de julio tras recibir un disparo de un agente del ICE durante un control de tráfico. La agencia había señalado que el hombre utilizó su vehículo como un arma, una afirmación que ya fue desmentida por otros pasajeros de la camioneta.

Tras el incidente, también se informó que un agente del FBI había observado en el interior del vehículo pequeñas bolsas que parecían contener una sustancia similar a la metanfetamina, lo que llevó a la obtención de una orden de registro para inspeccionar la furgoneta. No obstante, el viernes 24 de julio, la Fiscalía del Condado de Harris anunció que la sustancia incautada resultó negativa en las pruebas de narcóticos, y optó por no hacer más comentarios debido a la investigación en curso.

NBC News y otros portales señalaron que la fiscalía notificó de inmediato a la familia de Salgado Araujo sobre los resultados, considerando que tenían derecho a la información. Bajo este contexto, David Donatti, abogado sénior de la ACLU de Texas, describió a Salgado Araujo como un hombre trabajador que dedicó su vida a construir casas para familias en Texas.

Asimismo, Donatti criticó al gobierno por priorizar una narrativa engañosa en lugar de buscar la verdad, mientras que Ruby L. Powers, abogada de Victor Salgado Araujo, hermano de Lorenzo, sugirió que la sustancia podría ser “sal granulada”, utilizada por trabajadores en condiciones de calor extremo.

Abogada del hermano de Lorenzo se pronuncia y FBI se mantiene en silencio

Ruby L. Powers comentó que los resultados completos del laboratorio, que se anticipan para la próxima semana, determinarán la naturaleza de la sustancia involucrada.

También expresó su preocupación por la difusión de afirmaciones infundadas antes de la verificación de los hechos, lo que generó un daño significativo y desvió la atención de los aspectos cruciales del caso. "Lorenzo recibió un disparo, y ningún informe de laboratorio lo justifica", afirmó.

Por su parte, ICE envió la solicitud de comentarios sobre las conclusiones del fiscal de distrito al Departamento de Seguridad Nacional, que no ofreció una respuesta inmediata. Por su parte, el FBI indicó que no tenía comentarios sobre el asunto.