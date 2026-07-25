Recientemente, un camionero originario de Fresno fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tras ser encontrado en Pensilvania con casi 3 millones de dólares en polvo robado. Su captura se produjo tras una operación que ha llamado la atención por la magnitud del contrabando involucrado.

Hasta el momento, las autoridades locales continúan investigando el caso para determinar el origen de la sustancia y las posibles conexiones del detenido con redes delictivas. Aquí todo lo que se sabe.

Camionero bajo custodia del ICE tras ser capturado con casi 3 millones de dólares en pólvora robada

Las autoridades de Towanda Township, Pensilvania, lograron identificar al sospechoso como Deepak Kumar, un hombre de 31 años, quien estaba en posesión de un material valorado en 2.857.500 dólares.

Camionero bajo custodia del ICE tras ser capturado con casi 3 millones de dólares en pólvora robada.

Este polvo, utilizado en la fabricación de proyectiles perforantes, cerámica, láseres, productos ópticos y ventanas de alta tecnología, pertenecía a Mitsubishi Materials Corporation y su recogida estaba programada para el 24 de junio.

No obstante, la recolección se pospuso un día y, aunque inicialmente todo parecía en orden, el 26 de junio un empleado informó que no lograban comunicarse con el conductor del camión.

Según los informes, el 27 de junio, el vehículo fue detectado por una cámara Flock, y al inspeccionarlo, los agentes encontraron a Kumar, quien presentó tres documentos de identificación: una visa de trabajo inválida, una licencia fraudulenta del estado de Nueva York y una licencia de conducir válida de California.

¿Cuál es la situación actual de Deepak Kumar?

Kumar fue arrestado por robo y posteriormente trasladado a McFarland, California, donde se encuentra bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). No se compartió más información.

En el acta de detención se señaló que él fue aprehendido mientras trasladaba 10 palés de polvo de óxido de tungsteno que había sido sustraído.