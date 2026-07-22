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¡ATENCIÓN MÁXIMA! Investigan a un empleado de Walmart por el PRESUNTO DESVÍO de $30.000 de las cajas registradoras

La policía de Utica investiga a un empleado de Walmart por la presunta sustracción de $30.000 de las cajas registradoras durante el cierre de turno.

María Zapata
Un empleado de Walmart fue acusado de presuntamente robar 30.000 dólares de las cajas registradoras.
Un empleado de Walmart fue acusado de presuntamente robar 30.000 dólares de las cajas registradoras. | Composición: María Zapata | Líbero
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Un empleado de Walmart en Utica, Nueva York, quedó bajo investigación tras ser acusado de presuntamente retirar cerca de 30.000 dólares de las cajas registradoras del establecimiento. El caso, ocurrido en Estados Unidos, generó una alerta dentro de la tienda y llevó a la intervención del Departamento de Policía de Utica, que presentó cargos contra el trabajador señalado.

Tom Homan afirmó que el gobierno federal liberó a unos 65,000 migrantes detenidos.

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Un empleado de Walmart es acusado de sustraer 30.000 dólares de las cajas registradoras

Según información difundida por CNY Central, "el Departamento de Policía de Utica detuvo a un empleado de Walmart acusado de sustraer aproximadamente 30.000 dólares de las cajas registradoras del establecimiento". De acuerdo con las autoridades, el joven habría sido observado retirando varios fajos de billetes de 100 y 50 dólares, lo que dio inicio a las investigaciones correspondientes.

El sospechoso fue identificado como Jacques Guy, de 21 años, quien enfrenta un cargo por hurto mayor en tercer grado. Los agentes acudieron el 20 de julio al Walmart de North Utica luego de recibir una llamada relacionada con el presunto incidente.

Walmart

Jacques Guy, un joven de 21 años residente en Yorkville, Nueva York.

Según la investigación preliminar, el empleado habría aprovechado el momento en que concluía su turno laboral para retirar dinero de las cajas registradoras. El caso continúa bajo investigación por parte de las autoridades locales, que recopilan pruebas con el objetivo de esclarecer las circunstancias del hecho y determinar las responsabilidades correspondientes.

Investigación por robo en Walmart continúa mientras las autoridades revisan el caso

El presunto caso de robo ocurrido en Walmart continúa siendo investigado por las autoridades locales, quienes se encuentran recopilando evidencias con el objetivo de esclarecer las circunstancias en las que sucedieron los hechos. La acusación formulada contra Guy representa una fase preliminar del proceso y deberá ser evaluada y resuelta por las autoridades judiciales competentes.

Este episodio vuelve a centrar la atención en los controles internos de grandes cadenas comerciales de Estados Unidos, como Walmart, donde los sistemas de seguridad y supervisión buscan prevenir pérdidas económicas dentro de sus establecimientos. Por ahora, el Departamento de Policía de Utica continúa con la investigación, mientras Walmart y las autoridades avanzan en la revisión de los hechos.

María Zapata
AUTOR: María Zapata

Redactora en la web del Diario Líbero, sección Ocio y México. Egresada de Comunicación y Periodismo (UPC) con 2 años de experiencia en contenido digital. Interesada en anime, tecnología y crónicas.

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