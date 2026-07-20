ALERTA MÁXIMA cerca de Walmart en Tyler: camión envuelto en llamas moviliza a bomberos, ¿cuáles fueron las CAUSAS DEL INCENDIO?

Un incendio registrado cerca de un Walmart en Tyler, Estados Unidos, movilizó a los equipos de emergencia durante la mañana del lunes. Un camión se incendió en las inmediaciones del Walmart Neighborhood Market, ubicado en Old Jacksonville Highway, pero las llamas fueron controladas sin dejar personas heridas.

Equipos de limpieza retiran restos del camión incendiado cerca de Walmart en Tyler.

Incendio de un camión cerca de un Walmart en Tyler fue extinguido sin dejar heridos

De acuerdo con información difundida por CBS, el vehículo circulaba por Old Jacksonville Highway cuando el conductor detectó humo y decidió detenerse en una estación de servicio cercana, sin llegar a cargar combustible. Al abrir el capó del camión, observó que las llamas comenzaban a extenderse, por lo que alertó a los servicios de emergencia. Los bomberos de Tyler acudieron al lugar y lograron controlar el incendio antes de que afectara otras zonas cercanas al establecimiento de Walmart en EE. UU.

El Departamento de Bomberos de Tyler confirmó que los daños se limitaron al vehículo y que no se reportaron personas lesionadas tras el incidente ocurrido en las inmediaciones del Walmart Neighborhood Market.

Autoridades investigan las causas del incendio registrado cerca de un Walmart en Tyler

Hasta el momento, las autoridades no han determinado las causas del incendio que generó alerta en esta zona comercial de Tyler. Los equipos de limpieza trabajan para retirar los restos del vehículo y permitir que el acceso al Walmart vuelva a funcionar con normalidad. La entrada del establecimiento quedaría despejada en las próximas horas, mientras continúan las investigaciones para establecer el origen del fuego que movilizó a los bomberos en esta zona de Estados Unidos.