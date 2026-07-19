Un video compartido en redes sociales ha desatado gran controversia luego de la denuncia que presentó una mujer, quien aseguró que el personal de Walmart impidió el ingreso de su hijo debido a su apariencia. En el material, la madre menciona que su hijo presenta discapacidades mentales, lo que ha llevado a los cibernautas a cuestionar las razones detrás de esta situación. ¿Qué se sabe al respecto?

Walmart: madre expone que la tienda le negó la entrada a su menor hijo debido a su apariencia

Una mujer expresó su total descontento tras conocer que su hijo no podía ingresar a un establecimiento de Walmart, argumentando que la decisión se basó en su apariencia física. Durante una grabación de video, la mujer señaló que la negativa podría estar relacionada con discriminación racial.

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En el clip, que se hizo viral en las diversas plataformas, relató que visitó la tienda con su hijo, Willie, y se acercó a un empleado para indagar sobre la razón del rechazo. La mujer, incluso, le preguntó al trabajador: "Estoy tratando de averiguar por qué no puede entrar. ¿Cuál es el motivo? Tiene una enfermedad mental. Es esquizofrenia bipolar. ¿Qué está pasando?"

Al comienzo de la conversación, el trabajador la saluda, pero pronto se percata de que está siendo grabado y le pregunta si está filmando. Ella responde que tiene derecho a hacerlo en un lugar público. El empleado aclara que, aunque no hay problema en grabar en espacios públicos, Walmart tiene una política que prohíbe grabaciones dentro de sus tiendas.

A pesar de su insistencia en que apagaría la grabación, la mujer continuó, lo que llevó al empleado a negarse a continuar la conversación. Este le reiteró que la grabación debía cesar para que pudieran dialogar. La mujer, sin embargo, continuó cuestionando la política de la tienda, insistiendo en su derecho a grabar mientras su hijo enfrentaba la negativa de acceso.

Cibernautas se pronuncian ante esta situación

Bajo el contexto de la política de Walmart sobre la grabación en sus instalaciones, un comentarista señaló que "Walmart NO es un lugar público, es un negocio privado y puede solicitar que la gente no grabe en sus instalaciones".

Por otro lado, otro usuario apuntó que "las cámaras no mienten y te identifican en cuanto entras si eres un 'cliente habitual'". Esta observación sugiere que, si un menor presenta antecedentes de comportamiento problemático debido a un diagnóstico de esquizofrenia bipolar, podría ser la causa de la restricción de acceso a la tienda. No obstante, no se conoce más sobre lo sucedido.