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¿Baja por todo el Clausura? Renzo Garcés tuvo que salir del Alianza Lima vs UTC por un grave dolor
Renzo Garcés salió del partido entre Alianza Lima vs UTC luego de que un futbolista del cuadro cajamarquino cometiera un fuerte planchazo y lo dejara con dolor en la pierna.
Alianza Lima ganó 1-0 a UTC por la quinta jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 desde el Estadio Alejandro Villanueva, Matute, La Victoria. Sin embargo, en medio del partido, Adolfo Muñoz tuvo una entrada peligrosa contra Renzo Garcés que terminó sacándolo del partido minutos después.
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Renzo Garcés tuvo que salir del Alianza Lima vs UTC por un grave dolor
A los 56 minutos del segundo tiempo, Muñoz llegó tarde a una jugada y ocasionó que Garcés sufriera un fuerte golpe en el pie y tras varios minutos en la cancha, a los 79’ el defensor tuvo que salir del partido ante UTC por un grave dolor.
Cabe destacar que Muñoz vio la tarjeta roja después de la intervención del VAR y que Garcés dejó el campo, siendo reemplazado por Gianfranco Chávez para integrarse en la línea defensiva.
Video: L1MAX
Aunque aún no se conoce la gravedad del golpe que recibió el defensor, por ahora no es posible confirmar si padeció una lesión que pudiera afectarlo durante todo el Torneo Clausura 2026. Renzo Garcés se someterá a exámenes médicos para determinar si podrá recuperarse a tiempo o si se perderá la próxima fecha.
Alianza Lima ganó 1-0 a UTC por el Torneo Clausura 2026
Alianza Lima se impuso por 1-0 a UTC en la quinta fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, en un partido disputado en el Estadio Alejandro Villanueva. Este resultado le permite al cuadro blanquiazul mantenerse al frente del segundo certamen peruano de la temporada.
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