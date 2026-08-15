¡Insólito! Fernando Gaibor anotó un golazo cuando UTC estaba desprevenido tras tiro libre

Alianza Lima se enfrenta a UTC por la jornada cinco del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 desde el Estadio Alejandro Villanueva, Matute, en La Victoria. Cuando el partido estaba cerca de terminar el primer tiempo, apareció Fernando Gaibor para marcar el 1-0 del club blanquiazul sobre el conjunto cajamarquino.

Fernando Gaibor anotó el 1-0 de Alianza Lima sobre UTC por el Torneo Clausura 2026

A los 46 minutos de la primera mitad, Gaibor aprovechó un pase de Jesús Castillo, quien ejecutó con rapidez un tiro libre al advertir que todo el conjunto de UTC estaba descolocado y con el arquero fuera de su área. Entonces, el ecuatoriano disparó a portería y convirtió el 1-0 del encuentro.

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Tras marcar el gol, el estadio Alejandro Villanueva retumbó de emoción por haber conseguido romper el 0-0 y los jugadores del club íntimo también celebraron al poner el uno-cero que les coloca más cerca de la victoria ante el club de Cajamarca.

Con el gol a UTC, Fernando Gaibor marcó su tercer gol con Alianza Lima en la temporada 2026. Anteriormente, el volante ecuatoriano ya le había marcado a Cusco FC por el Torneo Apertura de la Liga 1.