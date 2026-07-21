GRAN NOTICIA, inmigrantes en EE. UU.: una CIUDAD SANTUARIO busca fortalecer sus leyes para protegerlos; “No vamos a permitir que ICE venga a aterrorizar”

Oakland, California, avanza con una nueva ley de refugio que busca reforzar la protección de los inmigrantes en Estados Unidos, especialmente de quienes pertenecen a comunidades vulnerables. La medida consolidará varias políticas adoptadas durante décadas y otorgará mayor respaldo legal a las normas que limitan la colaboración de funcionarios locales con las autoridades migratorias, como ICE.

Según informó Telemundo 48, la ciudad de Oakland prepara una legislación que consolidará cerca de 40 años de políticas de santuario, con el objetivo de brindar mayor protección a los inmigrantes indocumentados y garantizar que puedan acceder a servicios municipales sin temor debido a su situación migratoria.

Oakland impulsa medidas para reforzar la protección de la comunidad inmigrante

La historia de Oakland como ciudad santuario comenzó en 1986, cuando aprobó su primera política de refugio para personas que escapaban de conflictos y violencia en países como El Salvador y Guatemala. Desde entonces, se incorporaron diversas medidas para ampliar la protección de los inmigrantes. Ahora, todas esas disposiciones quedarán reunidas en una sola ley, lo que permitirá establecer reglas más claras y facilitar su aplicación dentro de la administración local.

La alcaldesa de Oakland, Barbara Lee, destacó la importancia de convertir estas políticas en una norma formal. "40 años como ciudad refugio, 40 años para codificar estas políticas en ley. Tomó 40 años, pero este es el momento de hacerlo", afirmó, según Telemundo 48.

La funcionaria agregó que la ciudad mantiene un compromiso con los derechos humanos y civiles de todas las personas, sin importar su estatus migratorio. "Somos una comunidad que valora los derechos humanos y civiles de todos, sin importar su estatus migratorio, y no vamos a permitir que ICE venga a aterrorizar a nuestra comunidad", expresó.

La nueva legislación también impediría que los empleados municipales colaboren con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en acciones migratorias. Esto incluye restricciones para que la policía local participe en operativos migratorios, utilice recursos públicos con esos fines o comparta información relacionada con inmigración.

Nueva ley en Oakland busca brindar seguridad a inmigrantes indocumentados y sus familias

Entre los cambios más relevantes está la prohibición de recopilar datos sobre el estatus migratorio de los residentes, salvo cuando exista una obligación establecida por la ley federal. Charlene Wang, concejal de Oakland y directora del Comité de Seguridad, explicó que los departamentos de la ciudad no podrán solicitar información migratoria en trámites cotidianos. "Ningún departamento de la ciudad podrá recolectar información relacionada con el estatus migratorio, a menos que lo requiera la ley federal", señaló, de acuerdo con Telemundo 48.

La medida busca que los inmigrantes en Estados Unidos puedan realizar actividades habituales, como inscribir a sus hijos en programas públicos o gestionar permisos comerciales, sin temor a revelar su situación migratoria. El administrador de la ciudad será responsable de revisar formularios y procedimientos internos para garantizar que las agencias municipales cumplan con la nueva normativa.

Organizaciones comunitarias señalan que el temor a las acciones migratorias generó consecuencias sociales y económicas en algunas zonas de Oakland. En el vecindario de Fruitvale, por ejemplo, se reportó un aumento del ausentismo escolar y una disminución en las ventas de negocios locales durante el último año. "Es muy importante, con todo lo que está ocurriendo, que nuestra comunidad sienta mayor seguridad en su propia ciudad, que no tenga temor de usar los servicios de la ciudad", afirmó Alba Hernández, representante de Fe en Acción del Este de la Bahía.

La propuesta de ley santuario ya superó una primera votación en el Ayuntamiento de Oakland y será sometida a una segunda aprobación. Si recibe el respaldo definitivo, entrará en vigor de inmediato y marcará un nuevo capítulo en la protección de los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos.