ALERTA MÁXIMA por TIROTEO cerca de Walmart y H-E-B en San Antonio: BUSCAN la SUV en la que huyó el sospechoso tras dejar a una persona hospitalizada

Un hombre terminó hospitalizado luego de resultar herido durante un tiroteo ocurrido la mañana del sábado en una zona comercial de San Antonio, cerca de un Walmart y un H-E-B. Las autoridades estadounidenses mantienen abierta una investigación para localizar al presunto agresor, quien habría huido del lugar a bordo de una SUV gris.

Un hombre fue hospitalizado tras un tiroteo en el norte de San Antonio.

Un hombre fue hospitalizado tras un tiroteo en el norte de San Antonio, cerca de Walmart y H-E-B

El incidente ocurrió alrededor de las 10:30 de la mañana en la cuadra 12000 de La Barca Drive, en el área norte de San Antonio, según informó el Departamento de Policía de San Antonio (SAPD). De acuerdo con los primeros reportes, los agentes que respondieron al llamado encontraron a un hombre de aproximadamente 40 años con una herida de bala en una de sus piernas. La víctima fue trasladada a un hospital local para recibir atención médica.

La víctima indicó a los oficiales que conocía al presunto responsable, identificado como un hombre de unos 30 años, quien habría abandonado la zona después del ataque a bordo de una SUV de color gris.

La cadena local KENS 5 informó: "La policía fue alertada alrededor de las 10:30 de la mañana sobre un tiroteo en curso en la cuadra 12000 de La Barca Drive". Además, señaló que la investigación continúa mientras las autoridades buscan esclarecer las circunstancias que provocaron el enfrentamiento.

Policía de San Antonio busca a sospechoso que huyó en una SUV gris tras el ataque

Hasta el momento, el SAPD no ha dado a conocer las circunstancias que originaron el tiroteo cerca de un Walmart en Estados Unidos, ni se han reportado personas detenidas por el caso. Las autoridades indicaron que, en caso de ser localizado, el sospechoso podría enfrentar cargos por agresión agravada con un arma mortal. La búsqueda del vehículo descrito por la víctima forma parte de las diligencias para identificar y detener al responsable.

El Departamento de Policía de San Antonio pidió paciencia mientras avanza la investigación y reiteró que el caso permanece activo. El hecho ha generado alerta entre los residentes de la zona norte, especialmente porque ocurrió cerca de establecimientos comerciales concurridos como Walmart y H-E-B.

La información preliminar continúa en desarrollo mientras los investigadores en Estados Unidos recopilan pruebas para determinar con exactitud cómo ocurrió el tiroteo en San Antonio.