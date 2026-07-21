ICE BAJO LA LUPA en Estados Unidos: senadores presentan URGENTES EXIGENCIAS a la agencia migratoria tras los tiroteos en Maine y Houston

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) enfrenta nuevas presiones luego de que decenas de senadores exigieran explicaciones sobre sus procesos de contratación, el uso de la fuerza y los protocolos aplicados durante los operativos migratorios. La solicitud surge tras dos tiroteos registrados en Maine y Houston, en los que agentes de la agencia migratoria dispararon contra personas que se encontraban dentro de vehículos.

La carta fue liderada por el senador independiente de Maine, Angus King, y respaldada por 38 senadores demócratas. Los legisladores solicitaron al Departamento de Seguridad Nacional, entidad que supervisa al ICE, mayor transparencia y la implementación de cámaras corporales para todos los agentes.

Senadores exigen respuestas al ICE y el uso de cámaras corporales tras tiroteos en Maine y Houston

Los congresistas solicitaron conocer si el ICE revisa antecedentes de violencia doméstica o abuso familiar durante el proceso de selección de nuevos funcionarios. La petición surge después de que AP News informara que el agente del ICE involucrado en la muerte de un inmigrante colombiano en Maine tenía registros judiciales relacionados con presuntos episodios de violencia familiar.

Según AP News, sus exesposas denunciaron comportamientos agresivos, intimidación y episodios de abuso. Documentos de tribunales de familia describen conflictos prolongados y solicitudes de órdenes de protección. El agente negó las acusaciones y afirmó haber sido difamado.

Familiares citados por AP News cuestionaron que una persona con ese historial pudiera portar un arma, una placa oficial y ejercer funciones de vigilancia en las calles. Ante estos hechos, los senadores señalaron que el objetivo de retirar del país a delincuentes peligrosos debe cumplirse sin poner en riesgo a las comunidades. "El pueblo estadounidense merece claridad y rendición de cuentas", indicaron los legisladores en la carta enviada al Departamento de Seguridad Nacional.

Tiroteos mortales protagonizados por agentes de ICE desatan protestas en varias ciudades de EE.UU.

ICE tendrá que explicar sus persecuciones vehiculares y reforzar la identificación de sus oficiales

Los senadores también exigieron detalles sobre los cambios aplicados a los protocolos de detenciones de tráfico y persecuciones vehiculares realizadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Los casos de Maine y Houston involucraron disparos contra personas que se encontraban dentro de vehículos durante los operativos.

Tras el incidente en Maine, el Departamento de Seguridad Nacional suspendió temporalmente algunas detenciones vehiculares del ICE, aunque posteriormente el presidente Donald Trump pidió que estas acciones continuaran. Además, los legisladores solicitaron que los agentes utilicen uniformes o chalecos claramente identificados con la sigla "ICE", en lugar de denominaciones generales como "POLICE", una práctica criticada por organizaciones de derechos civiles por generar confusión durante los operativos.

El Departamento de Seguridad Nacional informó que incorporará nuevas capacitaciones para sus funcionarios sobre controles de alto riesgo, manejo de multitudes, ejercicios con fuego real y atención médica. Mientras tanto, la agencia migratoria de Estados Unidos continúa bajo escrutinio por sus protocolos de actuación y las exigencias de una mayor supervisión.