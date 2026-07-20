Un artefacto explosivo estalló este lunes 20 de julio, en horas de la mañana, frente a un edificio gubernamental ubicado en el número 26 de Federal Plaza, en Manhattan, Nueva York, Estados Unidos. Las autoridades locales arrestaron a un sospechoso en el lugar de los hechos. Este edificio alberga diversas agencias gubernamentales de alta seguridad, incluyendo el Buró Federal de Investigaciones (FBI), el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Aquí más información.

EE. UU.: reportan explosión frente a edificio que alberga oficinas del FBI, ICE y USCIS en Nueva York

I24 News y otros portales internacionales señalaron que, recientemente, los agentes de la ley respondieron de inmediato a la explosión, en la cual hallaron al sospechoso equipado con un casco, un sistema de iluminación halógena y bombonas de dióxido de carbono. Según la información preliminar proporcionada por las autoridades, este ataque ha sido catalogado como un acto selectivo.

Tal como reveló en los primeros informes, en el momento de la explosión, el individuo portaba dos armas que aparentaban ser reales, aunque posteriormente se identificaron como ballestas o rifles de aire comprimido. Una de ellas estaba oculta en un carrito de la compra. Los vídeos capturados en la escena mostraban una densa columna de humo que se elevaba frente al edificio, mientras numerosos agentes de policía procedían a la detención del sospechoso.

Los bomberos de Nueva York llegaron rápidamente para controlar las llamas que surgieron tras la explosión. Fuentes de seguridad de alto nivel informaron a CBS News que "la información preliminar indica que los fuegos artificiales colocados en un cubo de basura fueron los responsables de la explosión". Asimismo, las autoridades policiales aclararon que la investigación inicial no revela el uso de armas de fuego reales durante el incidente.

¿Cuál es la situación en la zona?

Luego del incidente y el despliegue de las fuerzas del orden, el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) solicitó a los ciudadanos que se abstuvieran de acercarse a la zona afectada. Las autoridades bloquearon las principales vías y advirtieron sobre posibles retrasos significativos en el tráfico, así como cierres de carreteras y severas interrupciones en el transporte público en el Bajo Manhattan.

La policía local, junto con agencias federales, continúa averiguando las circunstancias del suceso e indagando sobre el sospechoso, quien fue detenido en el lugar de los hechos. No obstante, no se conocen más datos.