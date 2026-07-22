Inmigrantes en EE. UU., ATENTOS: ciudadano que respaldó la política migratoria de Trump ahora PIDE AYUDA AL PRESIDENTE tras el arresto de su pareja por ICE

Un viaje que parecía rutinario terminó convirtiéndose en una pesadilla migratoria para Julieta, una ciudadana colombiana detenida por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el aeropuerto de Baltimore. Su pareja, un ciudadano estadounidense que asegura haber respaldado la política migratoria de Donald Trump, ahora pide ayuda al presidente tras la detención de la mujer, quien permanece bajo custodia mientras enfrenta un proceso migratorio.

Ciudadano que apoyó la política migratoria de Trump pide ahora ayuda al presidente tras el arresto de su pareja por ICE

Julieta llegó temprano al aeropuerto de Baltimore, realizó el proceso habitual para abordar su vuelo y esperaba el momento de embarcar cuando escuchó su nombre por los altavoces. Una trabajadora de la terminal le pidió que se presentara en un punto específico, donde la esperaban dos hombres vestidos de civil.

Según relató la ciudadana colombiana, los sujetos se identificaron como agentes de ICE y le informaron que estaba detenida. "Cuando llegué allí, había dos hombres que no estaban uniformados, no tenían sus placas; parecían personas que estaban viajando. Me dijeron que estaba detenida y que tenía que seguirlos", explicó.

Tras el arresto, Julieta fue trasladada a instalaciones migratorias, donde aseguró haber vivido momentos difíciles, como dormir en el suelo y permanecer sin alimentos durante parte del proceso. También describió la falta de privacidad dentro de las celdas y manifestó su preocupación por la vigilancia constante.

El caso generó una reacción inesperada de su pareja, Robert, un ciudadano estadounidense y votante republicano, quien afirma haber respaldado las medidas de política migratoria de Estados Unidos impulsadas durante la administración de Donald Trump.

Robert manifestó su sorpresa por la detención de su prometida y aseguró que la situación migratoria de Julieta no presentaba irregularidades. Ante la falta de respuestas, decidió enviar una carta al presidente Donald Trump para solicitar una revisión del caso. "Tengan corazón. Escuchen los hechos y las historias. No se limiten a llevarse a la gente ni a detenerla sin motivo", escribió Robert en su mensaje dirigido al mandatario.

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El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) explicó a N+ Univision que la detención ocurrió por una supuesta violación de las condiciones migratorias. La cadena informó: "Permaneció en Estados Unidos de manera ilegal durante cuatro años después de que expirara el plazo de su visado, infringiendo así las condiciones de su admisión legal. Actualmente, se encuentra bajo custodia del ICE a la espera de los procedimientos de expulsión".

Julieta, sin embargo, sostiene que realizó los trámites correspondientes para permanecer en Estados Unidos de manera legal y cuestiona la decisión de mantenerla detenida. La mujer aseguró que recientemente había recibido una promoción laboral y que, para acceder a ella, tuvo que pasar controles de antecedentes. "Yo he hecho las cosas de manera legal con mis abogados, siguiendo los procesos que Estados Unidos me ha dado para poder estar aquí legalmente. ¿Yo por qué tengo que estar aquí?", afirmó.

Mientras Julieta espera una resolución sobre su situación migratoria, Robert continúa buscando apoyo para lograr su liberación y obtener una respuesta de las autoridades estadounidenses.