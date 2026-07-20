ALERTA MÁXIMA en Walmart: autoridades MULTAN a tres personas tras incidente al volante en estacionamiento, ¿se reportó heridos?
La Policía estatal de Tunkhannock impuso sanciones a tres individuos luego de un altercado de agresividad al volante en el estacionamiento de un Walmart.
La Policía estatal de Tunkhannock impuso sanciones a tres individuos por acoso. Esto luego de un supuesto episodio de agresividad al volante que tuvo lugar en Eaton Township la noche del viernes 3 de julio. A continuación, todo lo que se sabe sobre este incidente en EE. UU.
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Walmart: autoridades multan a tres personas tras incidente al volante en estacionamiento, ¿se reportaron heridos?
Según información de wcexaminer.com y otros portales internacionales, un incidente violento ocurrió en el estacionamiento de Walmart, ubicado cerca de la carretera Hunter/ruta estatal 29, alrededor de las 11.30 p. m., según un comunicado de la Policía estatal de Tunkhannock.
Walmart: autoridades multan a tres personas tras incidente al volante en estacionamiento, ¿se reportó heridos?
Las autoridades locales informaron que las personas involucradas abandonaron sus vehículos y comenzaron una discusión verbal que rápidamente se tornó agresiva. Asimismo, los registros judiciales señalaron que tres individuos fueron citados por delitos menores. Zayd M. Williams, de 21 años, residente de Wilkes-Barre, enfrenta cargos por alteración del orden público y acoso.
Asimismo, Courtney B. Panetti, de 34 años, de Hallstead, y Brian K. Snell, de 48 años, de Montrose, también fueron citados por acoso. Hasta el 9 de julio, ninguno de los mencionados había presentado una declaración de culpabilidad o inocencia.
¿Por qué suceden accidentes en los estacionamientos de Walmart?
Los accidentes en los estacionamientos de Walmart se producen, en gran medida, debido a la elevada congestión vehicular, la escasa visibilidad entre vehículos de gran tamaño y la distracción de los conductores, quienes a menudo buscan espacios disponibles o revisan sus teléfonos móviles.
Asimismo, la urgencia por entrar, salir o aparcar durante las horas pico aumenta considerablemente la probabilidad de que se produzcan colisiones.
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