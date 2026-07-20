ALERTA MÁXIMA, contribuyentes en EE. UU.: IRS DEPOSITARÁ 4.427 dólares a este grupo de ciudadanos y familias, ¿cuáles son los requisitos del EITC?
El beneficio fiscal otorgado por el IRS está dirigido a contribuyentes con ingresos bajos y moderados en EE. UU., quienes deben cumplir con ciertos requisitos.
El Servicio de Impuestos Internos (IRS) proporciona una variedad de créditos y deducciones fiscales diseñados para aliviar la carga tributaria de los contribuyentes en Estados Unidos. Estos beneficios, en determinadas circunstancias, pueden incrementar el monto del reembolso o incluso resultar en un pago, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por la entidad. A continuación, todo lo que debes saber.
PUEDES VER: ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: exponen nuevo REQUISITO CLAVE para la solicitud de la Green Card
Alerta, contribuyentes en EE. UU.: IRS depositará 4.427 dólares a este grupo de ciudadanos y familias, ¿cuáles son los requisitos del EITC?
El Crédito Tributario por Ingreso de Trabajo (EITC) se encuentra diseñado para beneficiar a familias de bajos y moderados ingresos que cumplan con los criterios establecidos por el Servicio de Impuestos Internos (IRS). Este programa incluye condiciones específicas, como límites de ingresos, que deben ser respetadas para acceder a los beneficios.
IRS depositará 4.427 dólares a este grupo de ciudadanos y familias, ¿cuáles son los requisitos del EITC?
Recientemente, según información de 'El Cronista', el IRS anunció la eliminación de multas y sanciones para ciudadanos y extranjeros que califiquen para este nuevo programa, lo que representa una medida significativa para facilitar el acceso a este apoyo fiscal. Las familias con hijos menores de 17 años pueden recibir un crédito de hasta 2.200 dólares, siempre que cumplan con ciertos requisitos.
Ahora, para obtener reembolsos a través del EITC, los solicitantes deben cumplir con lo siguiente:
- Tener un número de Seguro Social válido, haber generado ingresos laborales.
- No presentar el Formulario 2555 y ser ciudadanos estadounidenses o residentes extranjeros durante el año fiscal correspondiente.
- Es fundamental que se respeten los límites de ingresos y de renta por inversiones.
- En el caso de reclamar el crédito por hijos, estos deben cumplir con criterios de parentesco, edad y residencia así como la condición de que los padres presenten una declaración conjunta si corresponde.
¿Cómo varían los montos de los depósitos?
El Crédito por Ingreso del Trabajo (EITC) varía según el número de hijos calificados que declare el contribuyente y su nivel de ingresos. Para el año fiscal 2026, los montos establecidos son estos:
- Si no se tienen hijos calificados, el crédito asciende a 664 dólares.
- Con un hijo calificado, se puede obtener hasta 4.427 dólares.
- Con dos hijos calificados, el monto se eleva a 7.316 dólares.
- Con tres o más hijos calificados, el crédito alcanza los 8.231 dólares.
- 1
ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: exponen nuevo REQUISITO CLAVE para la solicitud de la Green Card
- 2
ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: reportan explosión frente a edificio que alberga oficinas del FBI, ICE y USCIS
- 3
ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: agentes del ICE vestidos de civil ESPOSAN a adulto mayor en aeropuerto
¡Vamos al Circo!
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
GRAN CIRCO DE UCRANIA
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco
PRECIOS/ 32.00
La Bistecca
Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Ice tea en sus 4 locales
PRECIOS/ 85.90
CIRCO MISTICO CONDOR
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21
PRECIOS/ 38.50