El Servicio de Impuestos Internos (IRS) proporciona una variedad de créditos y deducciones fiscales diseñados para aliviar la carga tributaria de los contribuyentes en Estados Unidos. Estos beneficios, en determinadas circunstancias, pueden incrementar el monto del reembolso o incluso resultar en un pago, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por la entidad. A continuación, todo lo que debes saber.

Alerta, contribuyentes en EE. UU.: IRS depositará 4.427 dólares a este grupo de ciudadanos y familias, ¿cuáles son los requisitos del EITC?

El Crédito Tributario por Ingreso de Trabajo (EITC) se encuentra diseñado para beneficiar a familias de bajos y moderados ingresos que cumplan con los criterios establecidos por el Servicio de Impuestos Internos (IRS). Este programa incluye condiciones específicas, como límites de ingresos, que deben ser respetadas para acceder a los beneficios.

IRS depositará 4.427 dólares a este grupo de ciudadanos y familias, ¿cuáles son los requisitos del EITC?

Recientemente, según información de 'El Cronista', el IRS anunció la eliminación de multas y sanciones para ciudadanos y extranjeros que califiquen para este nuevo programa, lo que representa una medida significativa para facilitar el acceso a este apoyo fiscal. Las familias con hijos menores de 17 años pueden recibir un crédito de hasta 2.200 dólares, siempre que cumplan con ciertos requisitos.

Ahora, para obtener reembolsos a través del EITC, los solicitantes deben cumplir con lo siguiente:

Tener un número de Seguro Social válido , haber generado ingresos laborales.

, haber generado ingresos laborales. No presentar el Formulario 2555 y ser ciudadanos estadounidenses o residentes extranjeros durante el año fiscal correspondiente.

y ser ciudadanos estadounidenses o residentes extranjeros durante el año fiscal correspondiente. Es fundamental que se respeten los límites de ingresos y de renta por inversiones.

En el caso de reclamar el crédito por hijos, estos deben cumplir con criterios de parentesco, edad y residencia así como la condición de que los padres presenten una declaración conjunta si corresponde.

¿Cómo varían los montos de los depósitos?

El Crédito por Ingreso del Trabajo (EITC) varía según el número de hijos calificados que declare el contribuyente y su nivel de ingresos. Para el año fiscal 2026, los montos establecidos son estos: