ALERTA MÁXIMA, inmigrantes en EE. UU.: empleado de United Airlines amenaza a una familia con LLAMAR AL ICE por un boleto

Una familia del Área de la Bahía regresó al aeropuerto de San Francisco con temor a ser detenida por autoridades migratorias, luego de que un video viral mostrara a una empleada de United Airlines amenazando con llamar al ICE durante una discusión por un problema con los boletos. El caso generó preocupación entre la comunidad inmigrante en Estados Unidos y derivó en una investigación interna de la aerolínea.

Familia teme acciones del ICE tras confrontación con empleado de United Airlines en el aeropuerto de San Francisco

Según informó NBC News, el incidente ocurrió el 14 de julio en el mostrador de United Airlines del aeropuerto de San Francisco, cuando Julio Varela, residente de San Ramón, intentaba resolver un error en el boleto de su hija antes de viajar a Canadá. Varela explicó que el apellido de la menor figuraba como segundo nombre debido a un problema durante la compra del pasaje. Aunque otro representante de la aerolínea les indicó que acudieran temprano al aeropuerto para corregir la situación, la familia esperó cerca de tres horas sin obtener una solución.

El pasajero afirmó que una trabajadora de atención al cliente se negó a ayudarlos y que la situación derivó en una discusión. Al intentar obtener su nombre para presentar una queja, Varela aseguró que la empleada sacó su teléfono y amenazó con contactar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). En el video difundido en redes sociales, se escucha a la trabajadora decir: "Quizás deberíamos llamar a ICE para denunciarlos". Luego, cuando Varela le pidió que repitiera la frase, la empleada respondió: "No te comportas como un ciudadano. Vete de aquí".

El hombre señaló que la situación le causó indignación, especialmente por el contexto migratorio actual en Estados Unidos. "Me enfureció porque, ante todo, soy ciudadano y que me amenazara de esa manera con ICE, especialmente por la situación política actual en Estados Unidos y por lo que está haciendo ICE", declaró.

United Airlines investiga altercado con un pasajero que quedó registrado en video viral

La disputa también habría incluido un momento de contacto físico. Varela indicó que la empleada golpeó su mano y su teléfono mientras él grababa el intercambio. En las imágenes se observa cómo la mano de la trabajadora se acerca a la cámara antes de que la pantalla del celular quede oscura.

La familia regresó al aeropuerto de San Francisco tras su viaje desde Montreal con la incertidumbre de si enfrentarían algún inconveniente con las autoridades migratorias. Varela aseguró que ni United Airlines ni el aeropuerto le garantizaron que no serían detenidos al regresar al país. "Ni siquiera sé qué va a pasar cuando vuelva a San Francisco", dijo antes de abordar su vuelo desde Montreal, según NBC News.

Por su parte, United Airlines informó que inició una investigación sobre lo ocurrido. "Estamos investigando la interacción que se ve en este video, pero no tenemos nada más que compartir por ahora", señaló la compañía en un comunicado. El sindicato al que pertenece la trabajadora también confirmó que conoce el video, aunque indicó que todavía no ha comprobado su autenticidad. Además, aclaró que los comentarios mostrados en la grabación no representan los valores de la organización.

Hasta el momento, las autoridades del aeropuerto de San Francisco no han emitido declaraciones sobre el caso. Tampoco se ha confirmado si la familia enfrentó algún inconveniente al aterrizar en Estados Unidos.