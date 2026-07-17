En el último concierto de Noah Kahan, que tuvo lugar la semana pasada, se hicieron presentes decenas de miles de asistentes, entre los cuales destacaron Maria Rosales y sus amigas de la Guardia de Honor. Estas jóvenes realizaron un viaje desde Miami, Florida, hasta Boston para disfrutar del evento musical. No obstante, su vida dio un giro completo de un momento a otro. ¿Qué pasó?

Mujer colombiana fue arrestada por ICE tras acudir a concierto de Noah Kahan

Tal como informó WMTW, María Rosales, de 32 años, fue detenida por las autoridades de inmigración en el Aeropuerto Internacional Logan de Boston el 10 de julio de 2026, cuando intentaba regresar a Miami tras asistir a un concierto de Noah Kahan en Fenway Park. Su abogado, Todd Pomerleau, informó a la cadena WCVB que este caso representa el decimoquinto incidente similar que ha atendido en el último año, donde personas sufren emboscadas en este aeropuerto.

Originaria de Colombia, Rosales llegó al país americano a la edad de 4 años y ha vivido en Miami desde entonces. Pomerleau destacó que, a su juicio, “los niños de cuatro años no eligen los países a los que van”, subrayando la naturaleza inocente de su situación. Además, Rosales es beneficiaria del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), que protege a jóvenes traídos al país en su infancia de la deportación.

El abogado también comentó que Rosales no había viajado al extranjero y que su única intención era esperar la tramitación de un formulario aprobado hace tres años. Actualmente, se encuentra bajo custodia de ICE en Burlington, Massachusetts, donde enfrenta restricciones severas en cuanto a llamadas y visitas, lo que Pomerleau calificó de “.ridículo”.