'Puchungo' Yáñez dio dura crítica sobre el paso de Rodrigo Ureña en la 'U': "No era indispensable"

Universitario de Deportes enfrenta esta noche a Sporting Cristal, por la fecha cuatro del Torneo Clausura 2026, en una nueva edición del denominado 'clásico moderno'. Bajo ese contexto se pronunció el exjugador crema Alfonso ‘Puchungo’ Yáñez, quien dio sus apreciaciones sobre el once que Héctor Cúper debería mandar ante los celestes y aprovechó en recordar y calificar el paso de Rodrigo Ureña por la 'U'.

¿Qué dijo Puchungo Yáñez sobre Rodrigo Ureña?

Durante la reciente emisión del programa 'Mano a Mano', el exfutbolista y sus compañeros de mesa debatieron sobre el posible once inicial de la escuadra estudiantil. ‘Puchungo’ destacó la labor de Jorge Murrugarra en Universitario y señaló que la eterna comparación que tuvo con Ureña no fue beneficiosa para su carrera. En ese sentido, Yáñez aseguró que el chileno nunca fue "indispensable" durante su estadía en tienda crema.

"A mi me gusta Murrugarra, es dinámico. El problema es que es peruano. La gente como que lo ha comparado mucho a Murrugarra con Ureña, y era un daño hacerle (la comparación) a él, a (Jesús) Castillo, hasta al mismo Calcaterra. Para mi (Ureña), es un buen jugador, pero no creo que era indispensable en la 'U'", señaló ‘Puchungo’ quien además calificó al jugador de Millonarios como “un buen levanta tribuna”.

¿Rodrigo Ureña llegará a Sporting Cristal?

Como se recuerda, el nombre de Ureña sonó con fuerza en los últimos días para reforzar el mediocampo de Sporting Cristal tras la salida de Gustavo Cazonatti. Sin embargo, el propio Roberto Mosquera se encargó de desmentir los rumores: "Es un tremendo jugador, pero no hemos ido por ese lado", sostuvo el entrenador en entrevista para L1 Radio.

Universitario de Deportes vs Sporting Cristal por el Torneo Clausura

Cabe precisar que la 'U' y Sporting Cristal se enfrentarán hoy a las 8:30 p. m. (hora peruana) en el Estadio Monumental de Ate. Los bajopontinos llegan con la moral a tope tras vencer por 2-0 a Juan Pablo II en la fecha pasada. Por su parte, el equipo que dirige Héctor Cúper desea olvidar la derrota en Cusco ante Cienciano y darle una alegría a su hinchada en el marco de las celebraciones por el aniversario 102 del club.