- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima vs Sport Boys
- Real Madrid vs Ferencváros
- Perú vs México
- Tabla Liga 1
- Fichajes vóley
- Programación Liga 1
Ureña se 'olvidó' de los colores de Millonarios con sorpresivo mensaje para la 'U': "Pasión y garra"
El exjugador crema, mediante sus redes sociales, mandó un sorpresivo mensaje a Universitario, ilusionando a los hinchas cremas. ¿De qué se trata? Te lo contamos aquí.
Rodrigo Ureña es uno de los jugadores más queridos por los hinchas de Universitario tras su paso por el club, donde terminó siendo campeón de la Liga 1. El 'Pitbull' es uno de los deseos por parte de los seguidores quienes sueñan con volver a verlo algún día vistiendo nuevamente la camiseta crema y esto lo sabe bien el propio jugador, que mediante sus redes sociales no dudó en 'olvidarse' de los colores de su actual equipo Millonarios FC para escribirle al club.
El jugador chileno no fue ajeno a los 102 años que ha cumplido Universitario, el sábado 7 de agosto, y Ureña sorprendió mediante sus redes sociales publicando un emotivo mensaje para el club donde fue tricampeón.
PUEDES VER: 'Puchungo' Yáñez dio fuertes calificativos de 'Lolo' Fernández, ídolo de Universitario: "Era súper..."
"Felices 102 años de pasión y garra Universitario. Y dale ‘U’", publicó el querido jugador chileno, acompañado de una foto de él vistiendo la crema y celebrando.
Rodrigo Ureña le escribió a Universitario
Sin duda, Ureña fue uno de los jugadores que dejó una valla alta en el centro del campo y eso es reconocido por la hinchada que, de momento, no ha podido ver a un jugador similar cumpliendo la labor que dejó tras su marcha de Ate para irse a Colombia.
Títulos de Rodrigo Ureña con Universitario
El chileno fue pieza fundamental para que Universitario consiga el tricampeonato nacional de la Liga 1.
- Liga 1 2023
- Liga 1 2024
- Liga 1 2025
¡Vamos al Circo!
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
GRAN CIRCO DE UCRANIA
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco
PRECIOS/ 32.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MISTICO CONDOR
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21
PRECIOS/ 38.50