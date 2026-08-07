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Ureña se 'olvidó' de los colores de Millonarios con sorpresivo mensaje para la 'U': "Pasión y garra"

El exjugador crema, mediante sus redes sociales, mandó un sorpresivo mensaje a Universitario, ilusionando a los hinchas cremas. ¿De qué se trata? Te lo contamos aquí.

Antonio Vidal
Ureña se 'olvidó' de los colores de Millonarios con sorpresivo mensaje para la 'U'. Foto: composición Líbero
Ureña se 'olvidó' de los colores de Millonarios con sorpresivo mensaje para la 'U'. Foto: composición Líbero
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Rodrigo Ureña es uno de los jugadores más queridos por los hinchas de Universitario tras su paso por el club, donde terminó siendo campeón de la Liga 1. El 'Pitbull' es uno de los deseos por parte de los seguidores quienes sueñan con volver a verlo algún día vistiendo nuevamente la camiseta crema y esto lo sabe bien el propio jugador, que mediante sus redes sociales no dudó en 'olvidarse' de los colores de su actual equipo Millonarios FC para escribirle al club.

El jugador chileno no fue ajeno a los 102 años que ha cumplido Universitario, el sábado 7 de agosto, y Ureña sorprendió mediante sus redes sociales publicando un emotivo mensaje para el club donde fue tricampeón.

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"Felices 102 años de pasión y garra Universitario. Y dale ‘U’", publicó el querido jugador chileno, acompañado de una foto de él vistiendo la crema y celebrando.

Rodrigo Ureña le escribió a Universitario

Rodrigo Ureña le escribió a Universitario

Sin duda, Ureña fue uno de los jugadores que dejó una valla alta en el centro del campo y eso es reconocido por la hinchada que, de momento, no ha podido ver a un jugador similar cumpliendo la labor que dejó tras su marcha de Ate para irse a Colombia.

Títulos de Rodrigo Ureña con Universitario

El chileno fue pieza fundamental para que Universitario consiga el tricampeonato nacional de la Liga 1.

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Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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