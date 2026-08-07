Felipe Vizeu, ex Sporting Cristal, fue presentado en campeón brasileño: "Bienvenido"

Felipe Vizeu salió de Sporting Cristal para el inicio del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 y tras dejar atrás su paso por el club rimense ahora fue presentado de forma oficial en el club que salió campeón en el fútbol brasileño: estamos hablando de Avaí, que actualmente juega en el Brasileirao B.

Felipe Vizeu, exfutbolista de Sporting Cristal, fue presentado en campeón de Brasil

Avaí, de la segunda división del Brasileirao, hizo oficial la presentación de Vizeu a través de sus redes sociales, por lo que el jugador pasará a disputar la categoría en búsqueda de ascender a la primera división.

"El Avaí Futebol Clube anuncia la contratación del atacante Felipe Vizeu, de 29 años. El nuevo deportista de Leão fue revelado por Flamengo y jugó en clubes como Udinese, Grêmio, Ceará, Remo y Sporting Cristal", se puede leer la página de club.

Felipe Vizeu, exjugador de Sporting Cristal, fue presentado en Avaí como su nuevo fichaje

Cabe mencionar que Felipe Vizeu jugará en Avaí hasta el 30 de julio de 2027 por lo que buscará siendo el goleador del equipo lograr el ascenso esta temporada y el próximo campeonato del Brasileirao B.

¿Cómo le fue a Felipe Vizeu en Sporting Cristal?

Vizeu llegó a Sporting Cristal en agosto de 2025 procedente de Club Remo de la Serie B de Brasil. El delantero brasileño disputó 29 partidos oficiales entre Liga 1 y Copa Libertadores en donde solo anotó 8 goles en 2 temporadas. Debido a su bajo rendimiento en el elenco celeste, el nueve salió del equipo tras rescindir contrato y ahora fichó por Avaí.