Jesús Álvarez, campeón con Sporting Cristal, sorprendió firmando por histórico club: "Experiencia"

Sporting Cristal ha contado con futbolistas destacados a lo largo de su trayectoria; varios dejaron huella y conquistaron títulos, mientras que otros partieron en busca de nuevas oportunidades. Entre ellos estuvo Jesús Álvarez, quien llegó a ser campeón con el conjunto rimense y, ahora, causó sorpresa entre los hinchas al ser presentado en un club histórico.

Jesús Álvarez, campeón con Sporting Cristal, sorprendió firmando por histórico club

Recientemente, Jesús Álvarez realizó un importante movimiento en su carrera. El ‘Chasqui’ acaba de ser anunciado como nuevo director deportivo de Deportivo Municipal, uno de los clubes más históricos del fútbol peruano y que ahora se encuentra disputando la Copa Perú.

El cuadro edil confirmó la noticia mediante sus redes sociales y remarcó que este paso se da luego de haber cumplido con las expectativas durante su etapa como técnico del primer equipo.

Jesús Álvarez fue anunciado como nuevo director deportivo de Deportivo Municipal

“El Club Centro Deportivo Municipal informa a sus socios, hinchas y a la opinión pública que, a partir de la fecha, Jesús Álvarez Hurtado ha sido designado como Director Deportivo de nuestra institución”, mencionaron en primera instancia en su comunicado.

Del mismo modo, Municipal señaló que ven en Jesús Álvarez a un elemento de gran experiencia y liderazgo para comandar los próximos retos del equipo que buscará volver a la máxima categoría.

“Su experiencia, liderazgo, capacidad de gestión y visión estratégica serán fundamentales para consolidar un modelo deportivo que priorice la formación de talentos, la identidad institucional, la competitividad y el crecimiento permanente del Club Centro Deportivo Municipal”, remarcaron.

¿Cómo le fue a Jesús Álvarez en su paso por Sporting Cristal?

Jesús Álvarez llegó a las filas de Sporting Cristal en la temporada 2012, donde estuvo bajo el mando de Roberto Mosquera y terminó siendo un jugador importante para el primer equipo y fue esencial para que lograran obtener el título del fútbol peruano en esa temporada.