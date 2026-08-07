Jean Ferrari y su emotivo mensaje por el aniversario 102 de Universitario: "Eres parte de mi vida"

Universitario de Deportes está de aniversario. El cuadro merengue cumple este viernes 7 de agosto 102 años de vida institucional y varios jugadores, técnicos y leyendas han aprovechado la ocasión para expresar sus saludos al conjunto de Ate. En ese sentido, Jean Ferrari, ex administrador de la 'U', se sumó a los mensajes de afecto y dedicó unas emotivas palabras al equipo de sus amores.

El emotivo mensaje de Jean Ferrari por los 102 años de Universitario

A través de su cuenta en la plataforma X (antes Twitter), el hoy director general de fútbol de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), resaltó el amor que siente por el cuadro de Ate y extendió sus saludos a todos los hinchas, jugadores, directivos y personal que hoy conforman la estructura interna del tricampeón nacional.

"Feliz 102 años querida U, eres parte de mi vida, gracias eternas por permitirme estar en tu gran historia, abrazo a todos los cremas en este lindo día. Nunca dejemos de soñar. Y dale U por siempre!!!", se lee en el tuit publicado por Ferrari, acompañado de una imagen suya celebrando el aniversario de la 'U' con copa en mano.

El mensaje de Jean Ferrari por los 102 años de Universitario.

¿Cómo le fue a Jean Ferrari como administrador de Universitario?

Cabe resaltar que Jean Ferrari asumió como administrador provisional de Universitario en agosto de 2021 y lideró el proyecto de reestructuración institucional que le dio al club mayor estabilidad económica y el bicampeonato nacional de la Liga 1 en las temporadas 2023 y 2024, además de destacados logros y mejoras en otras disciplinas deportivas del club más allá del fútbol profesional masculino.

En junio del 2025, renunció al cargo para asumir funciones en la FPF, dejando como su sucesor al actual administrador crema, Franco Velazco, quien acompañó de cerca la gestión de Ferrari en los últimos años.

Universitario vs Sporting Cristal por el Torneo Clausura

El equipo que dirige el profesor Héctor Cúper celebrará su aniversario en el terreno de juego, cuando reciba el día de HOY a las 8 de la noche (hora peruana) en el Estadio Monumental a Sporting Cristal por la fecha 4 del Torneo Clausura, en una nueva edición del denominado ‘clásico moderno’.