El periodista y narrador deportivo, Peter Arévalo, más conocido como Mr. Peet, se pronunció tras las recientes declaraciones de Roberto Mosquera en la previa del partido entre Universitario de Deportes y Sporting Cristal por la fecha 4 del Torneo Clausura 2026. El comunicador dio su apreciación por los dichos del entrenador y reveló una estadística suya ante el cuadro crema que fue digno de elogios por parte de Mr. Peet.

¿Qué dijo Mr. Peet sobre Roberto Mosquera y por qué lo elogió?

Durante una reciente emisión del programa 'A Presión', el periodista deportivo repasó las declaraciones de Mosquera a pocas horas del trascendental encuentro ante los cremas y reveló un dato que no pasó desapercibido: el técnico de los cerveceros solo ha perdido una vez contra los merengues en todas sus etapas al mando de Sporting Cristal.

"La estadística de Roberto Mosquera contra Universitario de Deportes es impresionante. Solamente ha perdido una vez (contra la ‘U’), lo vi hace poco en unas estadísticas que le han pasado a Roberto Mosquera"., señaló Mr. Peet sobre los duelos de Mosquera ante Universitario dirigiendo a los celestes.

Universitario vs Sporting Cristal por la fecha 4 del Torneo Clausura.

¿Qué dijo Roberto Mosquera en la previa del Universitario vs Sporting Cristal?

En declaraciones para L1 Max, Mosquera habló sobre el partido ante los dirigidos por Héctor Cúper y aseguró que se encuentran en el momento ideal para batirse a duelo con el tricampeón del fútbol peruano, destacando el trabajo que han venido realizando para potenciar la defensa del plantel.

"Estamos en un buen momento y, si tuviera que escoger cuando jugar con la ‘U’, es ahora. Hoy por hoy tenemos una buena defensa, nos están haciendo pocos goles." Nos preocupamos mucho por trabajar esa faceta y luego potenciar la volante y el ataque.”, afirmó.

Universitario vs Sporting Cristal: ¿Cómo llegan ambos equipos?

Cabe precisar que Universitario de Deportes y Sporting Cristal se enfrentarán HOY viernes 7 de agosto a las 8:30 p.m. (hora peruana) en el Estadio Monumental de Ate. Los bajopontinos llegan a este compromiso tras vencer por 2-0 a Juan Pablo II College en la fecha pasada. En tanto, los merengues buscan recuperarse del traspié que sufrieron en su visita a Cienciano en Cusco, donde perdieron por 2-0.