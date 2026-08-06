Fernando Pacheco, ex Sporting Cristal, se perfila como fichaje de clásico rival: "Ofrecido"

El mercado de fichajes para el Torneo Clausura 2026 continúa abierto y comienzan a concretarse los últimos movimientos. En ese escenario, Fernando Pacheco, recordado por su etapa en Sporting Cristal, aparece como uno de los nombres de mayor atención luego de conocerse que tiene opción de incorporarse a un tradicional rival de los celestes en la Liga 1.

Fernando Pacheco, ex Sporting Cristal, se perfila como fichaje de clásico rival

Fernando Pacheco sigue siendo jugador libre tras haber finalizado su contrato con el Hapoel Ironi Kiryat Shmona de Israel, por lo que es una de las alternativas en el mercado. En ese sentido, se conoció que ha sido ofrecido como posible fichaje para Sport Boys en el Torneo Clausura.

Según reveló el periodista Gustavo Peralta, el exatacante de Sporting Cristal venía esperando alternativas en el fútbol del exterior, pero no ha logrado cerrar ningún acuerdo. En ese escenario, ha sido ofrecido a la directiva de los chalacos, que ya está analizando su fichaje.

Fernando Pacheco ha sido ofrecido como fichaje para Sport Boys en el Torneo Clausura.

“Puede haber un último refuerzo de Boys, nacional. Sé que han ofrecido a uno que no ha cerrado nada en el extranjero y que tiene la posibilidad de ir a Boys si lo acepta el comando técnico y hay presupuesto. Es Fernando Pacheco, no cerró con un club del extranjero. Es una oportunidad de mercado y creo que puede encajar en Boys” , reveló el comunicador en el programa ‘Hablemos de MAX’.

De acuerdo con Peralta, la llegada de Pacheco a la ‘Misilera’ pasa por un tema de aprobación del comando técnico de Carlos Desio, así como el presupuesto que pueda manejar la administración, aunque no se trata de una cifra exorbitante. Asimismo, cabe señalar que su nombre ha estado vinculado desde hace varios meses con los rosados.

Fernando Pacheco y su paso en Sporting Cristal

Fernando Pacheco se formó en las categorías menores de Sporting Cristal hasta llegar al plantel principal. Con el cuadro rimense, se consolidó como una de sus figuras y resultó determinante para que el club ganara la Liga 1 en dos oportunidades: 2016 y 2018.