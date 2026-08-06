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Hernán Barcos y su fuerte calificativo de Universitario previo al duelo con Cristal: "Es un..."
Hernán Barcos calentó la previa de lo que será el encuentro entre Sporting Cristal y Universitario en el Estadio Monumental de Ate.
Sporting Cristal tendrá un duelo bastante complicado cuando enfrente a Universitario por el Torneo Clausura de la Liga 1 en el Estadio Monumental, y esto lo sabe bien Hernán Barcos, quien brindó declaraciones con respecto al compromiso. El 'Pirata' manifestó que el cuadro celeste buscará conseguir los tres puntos en su visita a Ate.
Además, no dudó en calificar al elenco crema como un rival directo, por lo que señaló que deben ganarle sí o sí, aunque también espera que sea con un gol suyo.
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Declaraciones de Hernán Barcos. Foto: Denganche
"Tenemos que afrontar el partido ante Universitario de la misma forma de siempre, yendo a buscarlo, tratando de conseguir los tres puntos. Si bien somos visitantes, estamos acá en Lima y es un rival directo”, fueron las primeras palabras del 'Pirata'.
Con respecto a meter un gol, señaló que solo espera ganar; sin embargo, reconoció que sería bonito conseguir el triunfo con un gol suyo. “¿Si anotarle a la 'U' es un objetivo a corto plazo? Ganar, prefiero ganar. Si le tengo que anotar y ganamos, espectacular. Además, para salir campeones hay que ganar todos los partidos. Estamos en ese camino", declaró Barcos.
¿Cuándo juega Universitario vs. Sporting Cristal?
Universitario recibirá a Sporting Cristal este viernes 7 de agosto desde las 8.30 p. m. (hora peruana) por la fecha cuatro del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El cotejo se disputará en el Estadio Monumental.
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