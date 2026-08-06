José Carvallo dio fuerte advertencia a Universitario si no le gana a Cristal: “Se va a armar un…”

Este viernes 7, Universitario recibirá a Sporting Cristal por la fecha 4 del Torneo Clausura de la Liga 1. El compromiso, que se disputará en el Estadio Monumental, será un encuentro decisivo para ambas escuadras, que necesitan sumar los tres puntos para escalar posiciones en la tabla, por lo que tanto hinchas como exjugadores reconocen la importancia del duelo.

Por su parte, José Carvallo abordó el tema en una reciente edición de 'L1 Radio', donde explicó lo que pasaría si la 'U' no le gana a los rimenses en su casa, manifestando que sería un gran problema para el cuadro dirigido por Héctor Cúper.

José Carvallo analizó el Universitario vs Sporting Cristal

"Yo les digo: si la 'U' no gana o empata con Cristal, se va a armar un problema más grande. En los clubes grandes funciona de esa manera. Además, se suma que juega de local y que es una fecha muy importante", fueron las palabras del exportero crema con respecto al partido.

Universitario vs. Sporting Cristal: análisis

Antes del inicio de la fecha cuatro, Alianza Lima lidera la tabla de posiciones con una ventaja de un punto sobre Sporting Cristal y Universitario, que marchan en el quinto y noveno lugar, respectivamente. En ese contexto, el duelo promete ser intenso y atractivo, ya que ambos equipos saldrán en busca de una victoria que les permita acercarse a los primeros puestos y mantenerse en la pelea por el Torneo Clausura.

¿Cuándo juega Universitario vs. Sporting Cristal?

Universitario recibirá a Sporting Cristal este viernes 7 de agosto desde las 8.30 p. m. (hora peruana) por la fecha cuatro del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El cotejo se disputará en el Estadio Monumental.