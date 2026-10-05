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Carlos Zambrano reveló si conversó con Mano Menezes para convocatoria a la selección peruana

El defensa de Sport Boys, Carlos Zambrano, respondió si entabló comunicación con Mano Menezes para ser convocado a la selección peruana.

Diego Medina
Carlos Zambrano se refirió a la selección peruana.
Carlos Zambrano se refirió a la selección peruana. | Foto: X Movistar Deportes
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Carlos Zambrano habló sobre el presente de la selección peruana y se refirió a la posibilidad de haber tenido contacto con Mano Menezes, actual entrenador de la Bicolor. El defensor fue consultado sobre una eventual comunicación con el técnico brasileño de cara a las próximas convocatorias, pero fue tajante al señalar que no existe ningún acercamiento entre ambos.

Perú y Colombia jugarán por el último amistoso de fecha FIFA este martes.

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Carlos Zambrano reveló si se comunicó con Mano Menezes

Las declaraciones de Zambrano llegan en medio de una etapa de cambios para la selección peruana. Mano Menezes viene trabajando en la renovación del plantel y los próximos partidos amistosos serán importantes para observar nuevos nombres y evaluar alternativas de cara a los desafíos oficiales que tendrá Perú en el futuro.

"Va a ser un momento muy duro para la selección el recambio. Lo importante es apoyar, porque ahora son amistosos y en las Eliminatorias será más duro. ¿Comunicación con Mano Menezes? No. Cero. Uno siempre desde fuera tiene que apoyar y sumarse. Simplemente desear lo mejor a la selección. El recambio va a ser duro y hay que aguantar los golpes primero", manifestó Carlos Zambrano.

(VIDEO: Movistar Deportes)

Queda claro que ahora el defensor de Sport Boys solo se enfoca en el equipo rosado de cara al partido de Copa de la Liga. Pero dado su pasado en la selección peruana no deja atrás todo lo que significa defender a la Bicolor en momentos complicados cuando los resultados no acompañan.

Próximo partido de la selección peruana

La selección peruana se enfrentará a Colombia como último partido de fecha FIFA de octubre 2026. El elenco dirigido por Mano Menezes se enfrentará a los cafeteros este martes 6 de octubre a partir de las 6.45 p. m. hora peruana (11.45 p. m. GMT) con la transmisión de América TV y América TVGO.

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

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