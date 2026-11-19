Sport Huancayo se prepara para afrontar uno de los encuentros más importantes de su temporada ante Universitario de Deportes en el estadio IPD de Huancayo, con la posibilidad de conquistar el Torneo Clausura y asegurar su clasificación a las semifinales de la Liga 1 2026. Sin embargo, en la previa del compromiso surgió una noticia poco alentadora para el conjunto local.

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La mala noticia de cara al decisivo partido entre Universitario vs Sport Huancayo por el Torneo Clausura

La expectativa de los hinchas del 'Rojo Matador' no estaría respondiendo a la importancia del partido. Según informó Ovación, de las 7.860 entradas habilitadas para la tribuna de Occidente, apenas se habían vendido 2.250 boletos en Huancayo.

Poca venta de entradas en Huancayo para el Universitario vs Sport Huancayo. Foto: Enrique Tapia/ Ovación

Uno de los motivos que explicaría la baja respuesta sería el precio de las localidades. De acuerdo con lo señalado por algunos aficionados, el costo de cada entrada, fijado en S/200, representa un obstáculo para acompañar al equipo en este encuentro decisivo.

La situación contrasta con lo ocurrido en Lima, donde también se puso a disposición un lote de entradas en el Estadio Monumental para los hinchas de Universitario que viajarán a Huancayo. Aunque no se precisó cuántos boletos se ofrecieron, estos se agotaron rápidamente debido a la respuesta de los seguidores cremas.

Cabe recordar que únicamente se habilitó la tribuna de Occidente para este compromiso. Sport Huancayo necesita una victoria frente a Universitario para quedarse con el Clausura, por lo que el respaldo de su público podría ser un factor importante en una jornada que puede marcar su temporada.

Universitario vs Sport Huancayo: Día, hora y canal para ver partido por el Torneo Clausura

Universitario de Deportes y Sport Huancayo se enfrentarán el domingo 22 de noviembre a las 3.00 p. m. por la fecha 17 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, en el Estadio IPD de Huancayo. El partido será transmitido por L1MAX.