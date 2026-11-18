Universitario de Deportes se enfrentará a Sport Huancayo por la última fecha del Torneo Clausura, en búsqueda de salir ganador del segundo certamen de la temporada para clasificar directamente a la final de la Liga 1 2026, donde espera Alianza Lima. Sin embargo, los hinchas se llevaron una preocupante sorpresa debido a que hay un nuevo lesionado previo al viaje a la ciudad ‘Incontrastable’.

De acuerdo a información del periodista Gustavo Peralta en sus redes sociales, resulta que Horacio Calcaterra se encuentra sentido y probablemente no juegue este domingo 22 de noviembre en el IPD de Huancayo. La noticia ha generado un gran revuelo, sobre todo en aficionados de Sporting Cristal, ya que necesitan una victoria de los merengues para soñar con llevarse el título. No obstante, con tantas bajas, parece imposible que la 'U' gane este cotejo.

“ Horacio Calcaterra no entrena con normalidad debido al fuerte golpe que sufrió en el tobillo derecho durante el último partido. El volante viene siendo evaluado para determinar su evolución, pero, por ahora, parece complicado que pueda llegar al encuentro ante Sport Huancayo. Mañana, Universitario realizará fútbol ”, indicó el mencionado comunicador a través de su cuenta oficial de ‘X’.

Horacio Calcaterra no jugaría ante Huancayo.

De esta forma, Horacio Calcaterra se suma a Lisandro Alzugaray y Gianluca Lapadula a la lista de lesionados de Universitario de Deportes para el compromiso ante el ‘Rojo Matador’ en condición de visitante. Si la 'U' gana o empata y Sporting Cristal vence a Cienciano, habrá semifinal entre cremas y celestes, pero si los merengues pierden jugarán semifinales ante Sport Huancayo. Los de Ate tienen asegurada su presencia en la siguiente instancia.

¿Cuándo juega Universitario vs. Sport Huancayo?

Universitario visitará a Sport Huancayo el domingo 22 de noviembre por la jornada 17 del Torneo Clausura, desde las 3.00 p. m. de Lima. La transmisión será mediante la señal de L1 MAX vía DSPORTS y Movistar Deportes para todo el territorio nacional.