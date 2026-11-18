El club de fútbol más grande de la historia, para la gran mayoría, es el Real Madrid. Por ello, resulta para muchos impensable cambiar la camiseta de dicho club por una de la Liga 1 de Perú; sin embargo, un hincha se dejó llevar por la locura y decidió dar la suya por una de un histórico elenco nacional, aunque fue al azar y no sabía cuál le tocaría. Su reacción fue totalmente sorprendente.

Resulta que la página 'Camisetas Fútbol Sorpresa' subió un video a TikTok donde en la calle buscan intercambiar camisetas deportivas con los transeúntes que lleven puestas la de alguna otra institución. Así interceptaron a un joven con la indumentaria del Real Madrid y con el dorsal de Jude Bellingham, y le consultaron si quería cambiarla por la que había dentro de una caja, aunque sin saber de qué cuadro o país era.

El chico aceptó y le dio la camiseta del elenco español, y cuando abrió la caja estaba la del Atlético Grau de Piura, club que actualmente se encuentra disputando la Liga 1 2026. De inmediato, le preguntaron si conocía al equipo y si le gustaba el premio que se acababa de llevar de forma totalmente inesperada.

“ Ni idea (cuando le preguntaron si conocía a Atlético Grau). ¿De Perú? Está guapa ”, indicó el joven hincha del Real Madrid, quien luego se colocó la piel de la 'Patrimonio' y posó feliz para la cámara. Sin duda, este hecho ha generado reacciones entre todos los aficionados del conjunto norteño, quienes se mostraron orgullosos de que su indumentaria haya dado la vuelta al mundo.

¿Cómo le fue a Atlético Grau en la Liga 1 2026?

Atlético Grau quedó decimocuarto en la tabla anual de la Liga 1 con 37 unidades y se salvó del descenso por pocos puntos. Lamentablemente, no clasificó a ningún torneo internacional y buscará mejorar su imagen la próxima temporada.