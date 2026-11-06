Real Madrid vs Valencia EN VIVO por LaLiga: a qué hora juegan, dónde ver y pronóstico

Real Madrid visitará a Valencia CF este sábado 7 de noviembre por la fecha 12 de LaLiga EA Sports 2026-2027. El partido se jugará desde el Estadio Mestalla y contará con la transmisión EN VIVO de DSports y la plataforma DGO para todo el territorio sudamericano. Revisa los horarios, canales de transmisión, pronóstico y posibles alineaciones de este partido que promete emociones desde el primer minuto.

¿Cuándo y dónde juega Real Madrid vs Valencia por LaLiga?

El partido entre Real Madrid y Valencia por la fecha 12 de LaLiga se jugará el sábado 7 de noviembre en el Estadio de Mestalla. Dicho recinto cuenta con una capacidad para albergar a más de 49 mil espectadores.

¿A qué hora juega Real Madrid vs Valencia?

El encuentro entre la Casa Blanca y los Murciélagos está programado para las 3.00 p. m. (hora peruana) y 9.00 p. m. (hora española). A continuación, te brindamos los horarios en el resto de países de Sudamérica, México, Centroamérica y Estados Unidos.

Perú, Colombia y Ecuador: 3.00 p. m.

Bolivia y Venezuela: 4.00 p. m.

Chile, Uruguay, Paraguay, Argentina y Brasil: 5.00 p. m.

Panamá: 3.00 p. m.

México y el resto de Centroamérica: 2.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York y Washington DC): 4.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿Dónde ver EN VIVO Real Madrid VS Valencia?

Si deseas ver EN VIVO el partido de Real Madrid vs Valencia, deberás sintonizar los siguientes canales de transmisión, dependiendo de la región en la que te encuentres:

Brasil: CazéTV

Perú y el resto de Sudamérica: DSports y DGO

México: Sky Sports

Estados Unidos: ESPN y fuboTV

España: DAZN, DAZN LaLiga, Movistar+ y LaLiga TV Bar HD

Real Madrid juega de visita ante Valencia por LaLiga

Real Madrid vs Valencia: pronóstico y cuánto paga en apuestas

Los dirigidos por José Mourinho aparecen como favoritos para superar a su rival de turno. Aquí te brindamos las cuotas en las principales casas de apuestas. Vale precisar que los valores pueden variar hasta el inicio del partido.

Casas de apuesta Real Madrid Empate Valencia Betsson 1.25 6.20 10.50 Stake 1.24 6.20 9.20 1XBET 1.28 5.75 10.00 Rushbet 1.26 5.80 8.50 Caliente 1.28 6.50 9.70 Betano 1.30 5.90 8.75

Real Madrid vs Valencia: previa del partido

Real Madrid visitará Mestalla con el objetivo de ratificar su gran arranque de temporada. El equipo que dirige 'The Special One' registra siete victorias consecutivas considerando todas las competiciones. Su triunfo más reciente fue un ajustado 3-2 en su visita al AEK Atenas por Champions League.

La atención estará puesta en la presencia de Kylian Mbappé desde el arranque. El astro francés buscará extender su racha goleadora en LaLiga, donde lleva 12 goles. Por su parte, Vinicius Junior cumplirá su última fecha de suspensión y estará habilitado en la siguiente jornada.

En la vereda del frente, los ‘Chés’ buscarán imponer su localía para sacar un triunfo que les permita salir de la zona de descenso. En la fecha anterior, consiguieron tres valiosos puntos al derrotar por 1-0 a Elche, por lo que buscarán repetir el plato ante los merengues.

Real Madrid vs Valencia: posibles alineaciones

Real Madrid: Courtois; Valverde, Konaté, Huijsen, Cucurella; Tchouaméni, Bernardo; Güler, Bellingham, Diomande; Mbappé.

Valencia: Dimitrievski; Maffeo, Arnau, Tárrega, Pepelu, Gayá; Mayol, Guido, Guerra, Danjuma; Sadiq.