¿A qué hora juega Barcelona vs Atlético de Madrid y en qué canal mirar el partido por LaLiga?

Barcelona vs Atlético de Madrid se enfrentan este domingo 8 de noviembre por la fecha 12 de LaLiga EA Sports 2026/2027. Este partido se disputará en el Estadio Riyadh Air Metropolitano y promete ser esencial en la disputa por el liderato en la tabla de posiciones. Por ello, aquí te compartimos a qué hora inicia y dónde ver este partido.

¿A qué hora juega Barcelona vs Atlético Madrid?

A continuación, te compartimos los horarios confirmados para el inicio del partido de Barcelona vs Atlético Madrid por la fecha 12 de LaLiga:

Perú, Colombia y Ecuador: 3.00 p. m.

Bolivia y Venezuela: 4.00 p. m.

Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 5.00 p. m.

México y Centroamérica: 2.00 p. m.

Estados Unidos: 3.00 p. m. (Washington DC, Miami y Nueva York) y 12.00 m. (Los Ángeles).

España: 10.00 p. m.

¿Dónde ver Barcelona vs Atlético Madrid?

El partido de Barcelona vs Atlético Madrid contará con la transmisión EN VIVO y EN DIRECTO por la señal exclusiva de ESPN para todo el territorio peruano y el resto de Sudamérica. Del mismo modo, este duelo se podrá sintonizar mediante la aplicación de streaming de Disney Plus. En España, por su parte, se podrá visualizar mediante DAZN y Movistar Plus.

Barcelona vs Atlético Madrid: canales de transmisión

Si quieres ver el partido de Barcelona vs Atlético Madrid EN VIVO ONLINE por la fecha 12 de LaLiga deberás estar atento a los siguientes canales de transmisión:

Perú, Bolivia, Colombia y Ecuador: ESPN y Disney Plus.

Brasil: CazéTV.

Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay: ESPN y Disney Plus.

Venezuela: ESPN, Disney Plus e inter.

México: Sky Sports, Sky Plus e izzi.

Panamá: ViX y Sky Sports.

España: DAZN, Movistar Plus, LaLiga TV Bar HD, M+ LaLiga TV.

Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, fuboTV y ESPN App.

¿Cómo llegan Barcelona y Atlético Madrid al partido por LaLiga?

Barcelona llega en gran momento de forma luego de haber goleado en sus últimos dos partidos. Sin embargo, la derrota en el clásico recortó su distancia con sus perseguidores, por lo que está obligado a una victoria para seguir siendo el líder. No obstante, los culés deberán asumir la ausencia de Rodri por lesión.

Atlético Madrid recibirá al Barcelona por LaLiga

Atlético Madrid llega con la moral a tope luego de haber encadenado una racha de siete victorias consecutivas en LaLiga, aunque sufrieron un revés en su duelo ante Bayern Múnich por la Champions League. Ahora, los dirigidos por el ‘Cholo’ Simeone tienen una oportunidad de oro para ser los nuevos líderes del campeonato.