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Bolívar vs. The Strongest EN VIVO por Liga Boliviana: cuándo es el clásico, hora y canal

Bolívar vs. The Strongest chocan este domingo por la fecha 25 de la Liga Boliviana 2026. Conoce a qué hora juegan y qué canal transmite EN VIVO el clásico.

Jostein Canales
Bolívar vs. The Strongest juegan EN VIVO este domingo por el clásico de la Liga Boliviana 2026.
Bolívar vs. The Strongest juegan EN VIVO este domingo por el clásico de la Liga Boliviana 2026. | Foto: Composición de Libero
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Los clubes Bolívar vs. The Strongest juegan EN VIVO este domingo un partido de infarto por la fecha 25 de la Liga Boliviana 2026 en el Estadio Hernando Siles de La Paz. Una derrota puede complicar los objetivos de cualquiera, por ello, dejarán todo en el campo de juego. En territorio boliviano, la transmisión estará a cargo de Entel Gol TV. Asimismo, si quieres seguirlo ONLINE GRATIS, lo podrás hacer por Libero.pe.

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Será la sexta vez en este 2026 en la que los clubes Bolívar y The Strongest se vean las caras en el clásico del fútbol boliviano. El primer enfrentamiento de ambos en este año fue por el Torneo Amistoso de Verano, luego por la Copa Paceña y ahora por la Liga Boliviana. Hasta el momento, la 'Academia' ganó un partido y el resto terminó empatado.

De acuerdo a la tabla de posiciones de la Liga Boliviana 2026, los 'Celestes' comparten el liderato con Always Ready al tener 57 puntos; sin embargo, de sumar puntos en el clásico serían los únicos punteros. Por su parte, The Strongest está en el tercer lugar con 48 unidades, por lo que necesita ganar para seguir en la pelea por el título.

99 años del clásico Bolivar vs. The Strongest.

99 años del clásico Bolivar vs. The Strongest.

Bolívar vs. The Strongest: horario del clásico

Si eres fan de los clásicos sudamericanos y en esta ocasión quieres sintonizar el partido de Bolívar vs. The Strongest, por la vigésima quinta fecha de la Liga Boliviana 2026, aquí te dejamos los horarios en los diversos países:

  • México y Centroamérica: 15:15 horas
  • Perú: 16:15 horas
  • Colombia: 16:15 horas
  • Ecuador: 16:15 horas
  • Bolivia: 17:15 horas
  • Venezuela: 17:15 horas
  • Estados Unidos (Miami, Washington y Nueva York): 17:15 horas
  • Argentina: 18:15 horas
  • Brasil: 18:15 horas
  • Chile: 18:15 horas
  • Paraguay: 18:15 horas
  • Uruguay: 18:15 horas
  • España: 22:15 horas

¿Dónde ver Bolívar vs. The Strongest?

Si quieres seguir EN VIVO ONLINE el clásico Bolívar vs. The Strongest, por la fecha 25 de la Liga Boliviana, tendrás que ver Entel Gol TV, canal exclusivo que transmite todos los partidos de la primera división de Bolivia.

Bolívar vs. The Strongest: pronóstico del clásico y cuánto paga en apuestas

Casas de apuestasBolívarEmpateThe Strongest
Betsson1.504.304.80
Betano1.524.504.80
Bet3651.564.504.50
1XBET1.444.335.52
Caliente1.504.405.00
Stake1.474.505.55
Jostein Canales
AUTOR: Jostein Canales

Analista SEO y redactor de la sección fútbol y deportes del Diario Libero. Más de 10 años de experiencia en el periodismo deportivo y social media.

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