Barcelona vs. Atlético Madrid EN VIVO: alineaciones, hora y dónde ver LaLiga de España

No dejes pasar el Barcelona vs. Atlético Madrid correspondiente a la fecha 12 de LaLiga de España, que se jugará este domingo 8 de noviembre en el Estadio Riyadh Air Metropolitano, sede del equipo dirigido por el 'Cholo' Simeone. Más abajo, te indicamos el horario y el canal de emisión para seguir el duelo según el país en el que te encuentres.

El cuadro azulgrana afronta esta jornada tras sumar diez triunfos y una sola caída, sufrida frente al Real Madrid en el Clásico, en las 11 primeras fechas del campeonato español. El equipo de Hansi Flick suma 30 puntos y marcha como líder en solitario, aunque no puede relajarse.

Además, Barcelona llega con buen ánimo después de imponerse al Deportivo Alavés en LaLiga y de vencer al Aston Villa por la Champions League. En tanto, Atlético Madrid ocupa el segundo puesto con 28 unidades y pretende arrebatarle la cima al certamen. Los dirigidos por José Mourinho seguirán de cerca lo que ocurra.

Barcelona se impuso ante Aston Villa por Champions League.

Vale resaltar que los de Diego Simeone deben levantar la moral rápidamente, luego de haber perdido ante el Bayern Múnich en el torneo de clubes más importante de la UEFA. Para ello, el 'Cholo' confía en que Julián Álvarez brille dentro del campo y logre opacar a Lamine Yamal y Raphinha.

¿Cuándo y dónde juega Barcelona vs. Atlético Madrid por LaLiga?

De acuerdo a la programación oficial de LaLiga EA Sports 2026/27, el partido entre Barcelona y Atlético Madrid por la fecha 12 se disputará este domingo 8 de noviembre en el estadio Riyadh Air Metropolitano, ubicado en Madrid, España . El recinto deportivo tiene capacidad para albergar hasta 71.000 espectadores en sus tribunas.

¿A qué hora juega Barcelona vs. Atlético Madrid?

Te compartimos el horario de acuerdo con tu país:

Perú, Colombia y Ecuador: 3.00 p. m.

Bolivia y Venezuela: 4.00 p. m.

Chile, Uruguay, Paraguay, Argentina y Brasil: 5.00 p. m.

México y el resto de Centroamérica: 2.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York y Washington DC): 4.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿Dónde ver EN VIVO Barcelona vs. Atlético Madrid?

La transmisión del partido en Latinoamérica estará a cargo de ESPN. Además, si cuentas con una suscripción a Disney+, tendrás la opción de ver el Barcelona vs. Atlético Madrid en dicha plataforma de streaming. Por último, podrás seguir todas las incidencias del encuentro, los goles y el minuto a minuto a través de la cobertura online de Líbero.

De todos modos, aquí está la guía de canales:

Perú y el resto de Sudamérica: ESPN y Disney+.

México: Sky Sports.

Estados Unidos: ESPN Deportes y ESPN+.

España: DAZN, Movistar+ y LaLiga TV Bar HD.

Barcelona vs. Atlético Madrid: posibles alineaciones

Barcelona: Joan García; Eric García, Pau Cubarsí, Gerard Martín, João Cancelo; Frenkie de Jong, Pedri; Lamine Yamal, Fermín López, Anthony Gordon; Raphinha.

Atlético Madrid: Jan Oblak; Marcos Llorente, Marc Pubill, Dávid Hancko, Alejandro Grimaldo; Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Koke, Álex Baena; Kang-in Lee y Julián Álvarez.