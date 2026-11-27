El mítico Estadio Centenario de Montevideo será el escenario de la final de la Copa Libertadores 2026 entre Estudiantes de la Plata vs Palmeiras. El encuentro está pactado para el sábado 28 de noviembre desde las 3.00 p. m. (hora de Perú) y podrás seguirlo vía ESPN y Disney+.

¿A qué hora juegan Palmeiras vs Estudiantes por la final de la Copa Libertadores?

La final de la Copa Libertadores 2026 entre Palmeiras vs Estudiantes se jugará el sábado 28 de noviembre a partir de las 3.00 p. m. (hora peruana) y 5.00 p. m. (hora brasileña) en el Estadio Centenario de Montevideo.

¿Dónde ver Palmeiras vs Estudiantes por la final de la Copa Libertadores?

La transmisión de la final de la Copa Libertadores entre Palmeiras vs Estudiantes estará a cargo del canal ESPN y la plataforma de streaming Disney+ para toda Sudamérica.

Por otro lado, en Brasil, se podrá ver a través de TV Globo y en Argentina, irá por la señal de Telefe y FOX Sports.

Palmeiras y Estudiantes se verán cara a cara por la final.

Palmeiras vs Estudiantes: posibles alineaciones

Palmeiras : Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo, Joaquín Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Maurício; Jhon Arias, Vitor Roque, José Manuel López.

: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo, Joaquín Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Maurício; Jhon Arias, Vitor Roque, José Manuel López. Estudiantes: Fernando Muslera; Eric Meza, Leandro González Pírez, Marcos Rojo, Santiago Núñez, Mikel Amondarain, Ezequiel Piovi, Cristian Medina; Tiago Palacios, Guido Carrillo, Gastón Benedetti.

Palmeiras vs Estudiantes: cuotas y pronósticos

Casa de apuestas Palmeiras Empate Estudiantes Betsson 2.02 2.92 4.10 Betano 2.07 3.10 4.50 Stake 1.97 2.80 4.00 Doradobet 2.05 3.00 4.33

Palmeiras vs Estudiantes: previa del partido

El elenco dirigido por Alexander Medina llega a la cita decisiva con el envión anímico de haber conquistado recientemente la Supercopa Argentina tras superar a Independiente Rivadavia, además de cargar con la épica de haber eliminado a Flamengo en el propio Maracaná. Sin embargo, el cuerpo técnico platense deberá rearmar la mitad de la cancha por la suspensión de Baltasar Rodríguez, evaluando el ingreso de Gastón Benedetti para conformar una línea de cinco defensores o apostar por la explosión de Fabricio Pérez junto a referentes de peso como Fernando Muslera, Marcos Rojo y Guido Carrillo.

Por su parte, el equipo de Abel Ferreira aterriza en suelo uruguayo para dejar atrás una racha de cuatro encuentros sin victorias en el ámbito local y ratificar el poderío que lo llevó a eliminar a Fluminense en semifinales. Con la base consolidada por Gustavo Gómez en el fondo y el desequilibrio ofensivo del argentino José Manuel 'Flaco' López acompañado por Vitor Roque y Jhon Arias, Palmeiras intentará imponer su ritmo y experiencia reciente en definiciones continentales para volver a levantar la Gloria Eterna.