El fútbol peruano vuelve a ser víctima de la violencia y delincuencia. En esta oportunidad, Unión Comercio denunció que su plantel sufrió ataques y disparos en pleno entrenamiento de cara al decisivo partido de ida de la Liga 2 ante Carlos A. Mannucci por el ascenso a la Liga 1 2027 este domingo 29 de noviembre.

De acuerdo a los reportes de la prensa local del cuadro tarapotino, los atacantes realizaron cuatro disparos al aire y amenazaron a los futbolistas con el objetivo de que ganen el encuentro ante los carlistas. "Hace algunos instantes ha ingresado hasta este recinto una camioneta de color negro con tripulantes que se acercaron hasta donde pretendía entrenar Unión Comercio y comenzaron a disparar hacia el aire. Personas que estaban dentro de este complejo deportivo nos han indicado que se realizaron disparos y que amedrentaron a los jugadores", señalaron en Vía Televisión.

Uno de los futbolistas que se pronunció al respecto fue Miguel Carranza, quien compartió imágenes en sus redes sociales y condenó lo ocurrido: "Es increíble, faltando pocos días para un partido que depende mucho, vienen a apretar y encima a meter bala como si eso va a ayudar, cuando más necesitamos el apoyo".

Unión Comercio denunció ataques contra el plantel. Foto: Unión Comercio

Comunicado de Unión Comercio

Tras lo acontecido, el club Unión Comercio emitió un comunicado repudiando este lamentable atentado delincuencial que se realizó en las instalaciones del Complejo Deportivo del Club Unión Comercio.

"Cuatro sujetos, a bordo de un vehículo automotor y portando armas de fuego, ingresaron a nuestras instalaciones, profirieron amenazas verbales contra nuestros jugadores, perpetraron agresiones físicas y efectuaron entre cuatro y cinco disparos, poniendo en grave riesgo la vida y la integridad física de los miembros de nuestra institución", empieza el comunicado.

Luego, el Poderoso del Altomayo aseveró que no descansarán hasta "lograr la identificación y sanción de todas las personas que resulten responsables de este repudiable e infame acto. Para tal efecto, hemos formulado las denuncias correspondientes ante las autoridades policiales competentes, quienes, desde horas de la mañana, vienen realizando las primeras diligencias de investigación, en las cuales depositamos nuestra plena confianza para el esclarecimiento de los hechos y la identificación de sus responsables, a fin de que estos sean sancionados conforme a ley".

Finalmente, rechazaron categóricamente "cualquier acto de violencia, amenaza o intimidación contra cualquiera de los actores del fútbol peruano. Nosotros siempre hemos promovido la práctica del deporte en un ambiente de respeto, sana competencia y juego limpio" y, al mismo tiempo, solicitaron a las autoridades competentes que "adopten las medidas necesarias para garantizar que estos hechos no queden impunes".