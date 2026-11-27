El futuro de Julio César Uribe en Sporting Cristal vuelve a generar incertidumbre de cara a la temporada 2027. Según informó el periodista Denilson Barrenechea, desde la interna del club rimense no pueden garantizar actualmente la continuidad del 'Diamante' como director general de fútbol. Esta situación abre interrogantes sobre quién estará al frente de las decisiones deportivas de la institución para el próximo año, en medio de una etapa marcada por la irregularidad futbolística y las malas elecciones en fichajes.

Cabe recordar que Julio César Uribe llegó a Sporting Cristal a inicios del 2025 para desempeñarse como asesor y vocero institucional. Sin embargo, el 18 de junio de ese año, la institución anunció su designación como director general de fútbol, convirtiéndose en la máxima autoridad deportiva del club. Su nombramiento se produjo en un momento complicado para los celestes, tras la eliminación de la Copa Libertadores y una campaña irregular en el Torneo Apertura.

"Hoy por hoy tampoco se puede garantizar la continuidad de Julio César Uribe como director general de fútbol." manifestó Denilson Barrenechea en el programa 'Los Reba'.

Julio César Uribe en duda sobre su continuidad en Sporting Cristal.

Durante su gestión, el club atravesó diferentes cambios deportivos y dificultades para encontrar estabilidad. En el 2025, Sporting Cristal tuvo a Paulo Autuori al frente del primer equipo, mientras que en el 2026 se produjeron nuevas modificaciones en el banquillo: el brasileño dejó la institución, llegó Zé Ricardo y posteriormente se concretó el regreso de Roberto Mosquera. A ello se sumaron resultados que estuvieron lejos de las expectativas de la hinchada, además de la eliminación internacional frente a RB Bragantino en la Copa Sudamericana 2026.

La presión sobre Uribe también aumentó por el complicado presente futbolístico del equipo. En mayo de 2026, el propio directivo reconoció que Sporting Cristal necesitaba tomar grandes decisiones para cambiar su situación. Posteriormente, en septiembre, protagonizó un episodio lamentable al ser agredido por un presunto hincha celeste. Tras lo sucedido, brindó una conferencia de prensa en la que condenó la violencia, pidió disculpas a los aficionados por los resultados y aseguró que no abandonaría el cargo.

Ahora, con el cierre de la temporada 2026, el panorama vuelve a ser incierto. La permanencia de Julio César Uribe no está asegurada y su futuro dependerá de las decisiones que tome la dirigencia celeste. Además, el periodista señaló que Iván Bulos también viene participando en la planificación deportiva, especialmente en temas de fichajes y renovaciones.

Salidas de Sporting Cristal al cierre del 2026

La primera baja oficializada fue la de Martín Távara, quien continuará su carrera en el extranjero. Asimismo, los futbolistas extranjeros Gabriel Santana, Cristiano Da Silva, Juan Cruz González y Agustín Álvarez Wallace no seguirían en la institución, como parte de la renovación del equipo. A ellos se suma Cristian Benavente, quien culminará su contrato. Por su parte, Irven Ávila también termina vínculo y deberá definir su futuro.