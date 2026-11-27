Sporting Cristal está enfocado en el armado de su plantel para la siguiente temporada, donde tendrán como objetivo conquistar el título de la Liga 1. Por ello, la dirección deportiva es consciente de que necesita armar un equipo de primer nivel y ha mostrado su interés en firmar a un futbolista de la selección peruana.

Sporting Cristal mostró interés en seleccionado peruano como fichaje

La escuadra bajopontina es consciente de que no puede equivocarse en el armado de su plantel si quiere evitar repetir la irregularidad que mostró esta temporada. Precisamente, el periodista Denilson Barrenechea reveló que Sporting Cristal mostró interés en fichar a Carlos Cabello.

El defensa nacional ha sido uno de los jugadores más destacados de Cienciano durante esta campaña. Según indicó el comunicador en el programa ‘Estudio Fútbol’, el cuadro rimense consultó por las condiciones económicas para concretar su fichaje.

Sporting Cristal consultó las condiciones para firmar a Carlos Cabello

“ Sporting Cristal consultó por Carlos Cabello a Cienciano. El club cusqueño les dio sus condiciones e indicó un monto económico (que no es muy alto). No hubo nuevamente consultas por él ”, reveló el periodista deportivo.

No obstante, Barrenechea señaló que, una vez que el cuadro imperial dio a conocer sus pretensiones económicas para dejar salir al jugador, no volvió a existir comunicación entre ambas partes. Sin embargo, esto no significa que la posibilidad de concretar el fichaje esté descartada por completo.

Carlos Cabello y su paso por la selección peruana

El lateral derecho fue considerado desde un inicio como uno de los jugadores más talentosos del fútbol peruano, lo que lo llevó a integrar las filas de las categoría inferiores de la selección peruana. No obstante, su gran nivel actual lo ha llevado a recibir el llamado de Mano Menezes para los próximos amistosos de la Bicolor ante Panamá.