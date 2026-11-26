Con la llegada de las fiestas y el aumento de los viajes para visitar a familiares, abogados de inmigración advierten sobre los riesgos que podrían enfrentar algunas personas con trámites migratorios pendientes en Estados Unidos. Aunque contar con un permiso de trabajo o una tarjeta REAL ID puede generar una falsa sensación de seguridad, estos documentos no garantizan protección ante una posible detención por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Así lo advirtieron especialistas consultados por Telemundo 48, quienes recomiendan tomar precauciones antes de viajar, incluso cuando se trata de desplazamientos dentro del territorio estadounidense.

Viajar en avión en Estados Unidos: ¿ICE puede acceder a tus datos personales?

Uno de los aspectos que más preocupa a los abogados es la información que los pasajeros proporcionan al momento de comprar un boleto de avión. Según explicó el abogado de inmigración Ezequiel Hernández, los datos personales no permanecen únicamente en poder de las aerolíneas, sino que también pueden ser compartidos con agencias federales.

En declaraciones a Telemundo 48, Hernández explicó que el proceso de recopilación de información comienza desde el momento en que una persona realiza una reservación y compra un boleto de avión. "Desde el punto en que estás en tu casa haciendo tu reservación, compras el boleto y proporcionas esa información, esos datos ya están en manos del Gobierno federal, porque no solamente las aerolíneas tienen acceso a ellos", señaló el abogado.

El especialista también señaló que los datos de los viajeros pasan por la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), cuyos sistemas pueden compartir información con las autoridades migratorias.

La advertencia cobra relevancia tras un caso ocurrido en Seattle, donde agentes de ICE detuvieron a una joven y a su padre cuando se disponían a abordar un avión. Durante el procedimiento, la mujer aseguró que contaba con un permiso de trabajo; sin embargo, este documento no evitó que fuera arrestada.

Permiso de trabajo y REAL ID: ¿protegen a los inmigrantes de una detención de ICE?

Los abogados explican que tener un permiso de trabajo no significa necesariamente contar con un estatus migratorio legal en Estados Unidos. Una persona puede estar autorizada para trabajar en el país mientras espera una resolución sobre su solicitud migratoria.

Gabriel Espinosa Ramos, abogado de inmigración, advirtió que las autoridades están deteniendo a personas cuyos procesos migratorios aún no han concluido. "Lo que tienen es un caso pendiente, pero no necesariamente un estatus legal. Lo que estamos viendo actualmente los abogados es que están deteniendo a personas con casos pendientes", explicó, según Telemundo 48.

Entre los grupos que podrían enfrentar este tipo de situaciones, mencionó a los solicitantes de asilo, las personas que tramitan visas U por haber sido víctimas de determinados delitos, quienes solicitan protección bajo la ley VAWA por situaciones de violencia doméstica y los beneficiarios del programa DACA.

La advertencia también se extiende a quienes solicitaron un ajuste de estatus por matrimonio con un ciudadano estadounidense o a través de un hijo mayor de 21 años, así como a las personas que ingresaron al país bajo determinadas condiciones migratorias y aún esperan una resolución de sus casos.

Otro punto importante es el REAL ID. Aunque esta identificación cumple con los requisitos federales para determinados controles de identidad y viajes nacionales, no acredita un estatus migratorio ni impide que ICE realice una detención. "Al Gobierno federal, específicamente al Departamento de Seguridad Nacional y a ICE, el REAL ID no les demuestra que una persona tenga un estatus migratorio", afirmó Hernández.

Por ello, los especialistas recomiendan que las personas inmigrantes en Estados Unidos, tanto aquellas que se encuentran en situación irregular como las que tienen trámites migratorios pendientes, consulten con un abogado antes de realizar cualquier viaje.

El mensaje principal es que ni el permiso de trabajo ni el REAL ID deben considerarse una garantía de protección frente a ICE. Antes de viajar en avión o por carretera a otro estado, es fundamental conocer las condiciones particulares de cada caso migratorio y evaluar los posibles riesgos con la orientación de un abogado especializado.