Una familia atraviesa momentos difíciles en Estados Unidos luego de que María Victoria Nuño fuera detenida por presuntos agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Van Nuys, California. Según contaron sus hijas a Noticias Telemundo, la mujer salió el domingo por la mañana junto a su novio para comprar adornos navideños, pero fue interceptada por varias camionetas. Actualmente, permanece bajo custodia migratoria en Adelanto, mientras sus familiares buscan asesoría legal para evitar su deportación a México.

¿Cómo fue la detención de María Victoria Nuño por agentes de ICE en Estados Unidos?

De acuerdo con el testimonio de sus hijas, María Victoria se dirigía al swap meet de San Fernando para comprar decoraciones navideñas cuando presuntamente fue interceptada por agentes migratorios. El incidente ocurrió la mañana del domingo, en el cruce del bulevar Van Nuys y la calle Plummer.

Emely López, una de sus hijas, contó a Noticias Telemundo que su madre tenía previsto armar el árbol de Navidad ese mismo día, luego de que su nieto, de siete años, se lo pidiera. Sin embargo, los planes familiares se vieron truncados por el operativo de ICE.

Según su relato, María Victoria pasó primero por la casa de su novio para recogerlo. Allí habría visto camionetas de inmigración estacionadas en los alrededores. Más tarde, mientras ambos se dirigían al mercado, notó que los seguían. Dos vehículos les cerraron el paso: uno por delante y otro por detrás.

Un video grabado por un testigo muestra al novio de la mujer esposado mientras es trasladado a una camioneta de los oficiales. Sin embargo, las imágenes no permiten observar el momento exacto en que María Victoria fue esposada. Noticias Telemundo señaló que consultó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sobre los motivos del arresto, pero no recibió una respuesta hasta la publicación de su reporte.

¿Cuál es la situación de la madre detenida por ICE y qué pasará con su familia?

La detención de María Victoria también alteró los planes de sus familiares para celebrar el Día de Acción de Gracias y Navidad. La mujer, madre de cuatro hijos y abuela de cuatro nietos, solía participar en los preparativos de ambas festividades, especialmente en la elaboración de las costillas a la barbacoa.

Sus hijas también esperaban pasar una Navidad con nieve en Hemet y celebrar el cumpleaños número 61 de su madre el próximo 31 de diciembre. Ahora, su principal preocupación es conocer las condiciones en las que permanece detenida y evitar que sea deportada.

Liliana, otra de sus hijas, contó a Noticias Telemundo que su madre intenta mantenerse tranquila durante las llamadas telefónicas, aunque la familia percibe su tristeza y preocupación. Incluso, aseguró que María Victoria recurre a las bromas para evitar que sus seres queridos se angustien.

Según la información proporcionada por sus familiares, la mujer lleva 35 años viviendo en Estados Unidos, donde también reside toda su familia. Por ello, sus hijas buscan asistencia legal con la esperanza de conseguir su liberación antes de que las autoridades migratorias puedan concretar una eventual deportación a México.

Mientras tanto, la situación de María Victoria mantiene en vilo a sus cuatro hijos y cuatro nietos, quienes esperan volver a reunirse con ella y retomar las celebraciones familiares que tenían previstas.