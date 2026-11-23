Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) resultó con lesiones leves tras colisionar con una camioneta pickup en el condado de York, en Pensilvania. Este hecho ocurrió el domingo 22 de noviembre de 2026, en una jornada que, hasta ese momento, transcurría con normalidad. Las autoridades locales siguen investigando las circunstancias que rodearon el accidente para determinar las causas exactas del choque. ¿Qué se reveló?

Agente del ICE termina herido tras un accidente de tráfico este condado, ¿cuál es su situación?

Según datos de FOX43 y las propias autoridades, un agente del ICE sufrió lesiones leves luego de un accidente vehicular en el condado de York, Pensilvania, Estados Unidos, que se registró la noche del domingo.

Agente del ICE termina herido tras accidente de tráfico en esta zona de EE. UU.

El informe de la policía del municipio de Springettsbury expuso que el incidente se produjo alrededor de las 5:45 p. m. cuando el agente, al volante de un vehículo oficial, colisionó con una camioneta en la intersección de la Ruta 30 y North Hills Road.

Ambos automóviles fueron remolcados del lugar del choque y el agente fue trasladado al Hospital WellSpan York para recibir atención médica. Hasta el momento, es la única información que se conoce.

Últimas actualizaciones tras el accidente

No se han proporcionado más avances en la investigación del accidente ocurrido en el condado de York. De acuerdo con el último informe emitido por el medio local FOX43, la Policía del municipio de Springettsbury ha mantenido la información preliminar sin cambios.

En cuanto a la causa del choque, no se ha aclarado si se registraron infracciones de tránsito, exceso de velocidad o fallas mecánicas, ni se ha determinado quién podría ser responsable del incidente. Además, no se han divulgado detalles sobre la identidad ni el estado de salud del conductor de la camioneta pickup involucrada.

Por otro lado, tampoco se ha publicado la identidad del agente de ICE ni se ha confirmado si este se encontraba realizando alguna diligencia oficial en el momento de la colisión.