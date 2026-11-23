Leonard Michael Fierro, un individuo de 37 años originario de Hacienda Heights, California, fue detenido por las autoridades. Actualmente, enfrenta un cargo federal por amenazas interestatales. Se le acusa de haber usado las redes sociales para instar a un levantamiento armado con el objetivo de derrocar al gobierno de Estados Unidos y atacar instalaciones relacionadas con la inmigración. A continuación, más información.

EE. UU.: hombre fue detenido por FBI tras amenazar violentamente a agentes del ICE

De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) y reportes de NBC Los Angeles, se identificó una preocupante y violenta convocatoria en redes sociales donde Leonard Michael Fierro buscaba animar a sus seguidores a congregarse el 5 de noviembre con el objetivo de atacar el Congreso, la Casa Blanca y las sedes del ICE .

"¿Ven lo que es posible??? ¿Ven lo que es posible si nos unimos???NO TIENEN NINGUNA POSIBILIDAD! ¡Siempre serán superados en número y dominados por el pueblo! Ahora imaginen si toda esa gente también tuviera armas", había expresado el joven.

Además, planeó un asalto al Centro de Procesamiento de Adelanto, así como la redacción de notas en español para comunicarse con los reclusos. Las autoridades también confirmaron que confiscaron un arma de fuego, 19 cargadores, cientos de municiones, chalecos antibalas, rastreadores GPS y herramientas de corte.

Tras lo sucedido, se pudo recuperar un video de despedida del acusado, quien fue arrestado el 20 de noviembre de 2026 y compareció ante un tribunal de Los Ángeles el 23 de noviembre, enfrentando una posible pena máxima de cinco años de prisión federal si es hallado culpable.

¿Cuál es el estado actual del caso?

El proceso penal federal contra Leonard Michael Fierro ha comenzado en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, localizado en el centro de Los Ángeles. Hasta el momento, no se ha establecido un calendario público de audiencias futuras.

Sí se reveló que su primera comparecencia ante un juez magistrado federal estuvo programada para la tarde de este 23 de noviembre de 2026. Durante esta audiencia, se le habría informado formalmente de los cargos en su contra, si tiene representación legal vigente o se le asignará un defensor público, y la fiscalía probablemente solicitará su detención preventiva sin derecho a fianza, dada la gravedad del caso.

La División de Seguridad Nacional de la Fiscalía Federal del Distrito Central de California es la encargada de llevar este proceso judicial.