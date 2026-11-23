Universitario sufrió un durísimo golpe en la última fecha del Torneo Clausura. Los cremas fueron apabullados por 4-1 en su visita a Sport Huancayo y terminaron el segundo certamen dejando más dudas que certezas con miras a las semifinales de la Liga 1. En ese contexto, Aldo Corzo, jugador y referente de la ‘U’ sorprendió al hablar sobre su futuro en la institución merengue en plena definición del título nacional.

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Aldo Corzo habló sobre su futuro en Universitario tras goleada ante Sport Huancayo

En declaraciones a la prensa, el lateral de 37 años rompió su silencio respecto a su posible retiro profesional tras culminar el presente año y fue enfático en señalar que, por ahora, solo está enfocado en los partidos por las semifinales y el objetivo de lograr el ansiado tetracampeonato. En ese sentido, señaló que, de momento, su continuidad en el plantel de Universitario no es un tema que amerite resolverse con inmediatez.

" Eso no es un tema para hablar ahora. Ahora estoy pensando en dar todo de mi este año con la 'U', lo que más me importa es que el club esté bien . Ahorita hablar (de su retiro) es un tema personal, creo que ahorita yo me debo al club que es lo más importante”, dijo.

Aldo Corzo habló sobre su futuro en la 'U'.

De esta manera, Aldo Corzo evitó adelantar una decisión sobre su futuro profesional y dejó claro que su prioridad es Universitario. El experimentado defensor buscará cerrar la temporada cumpliendo el objetivo de conquistar el tetracampeonato, antes de abordar cualquier asunto relacionado con su continuidad o retiro.

Trayectoria de Aldo Corzo

Alianza Lima (2008-2009)

Universidad San Martín (2010-2015)

Deportivo Municipal (2016)

Universitario de Deportes (2017-actualidad)

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