El futuro de Federico Girotti en Alianza Lima vuelve a generar preocupación, esta vez por un tema económico. El conjunto blanquiazul deberá desembolsar 500 mil dólares a Talleres de Córdoba durante diciembre de 2026 para cumplir con el compromiso pendiente por el fichaje del delantero argentino. Así lo confirmó Andrés Fassi, presidente del club cordobés, quien espera que la institución victoriana respete el acuerdo establecido.

Como se recuerda, Alianza Lima adquirió el 50% de los derechos económicos de Federico Girotti por una operación cercana a los 1,6 millones de dólares. Talleres de Córdoba conservó el otro 50%, por lo que todavía mantiene participación en una eventual transferencia del atacante. El argentino llegó a Matute a comienzos de 2026 con la expectativa de convertirse en el principal referente ofensivo del equipo.

Federico Girotti llegó el 2026 a Alianza Lima para ser el delantero titular.

Sin embargo, el presidente de Talleres fue contundente al referirse al dinero que todavía debe recibir de la institución peruana. Según lo publicado por la periodista deportiva y exjefa de prensa de Alianza Lima, Jessica Barrios, Fassi advirtió que el incumplimiento del plazo podría cambiar considerablemente las condiciones del acuerdo: "Se cae todo el convenio y tendrán que pagar casi el doble". Además, el dirigente manifestó su confianza en que la institución victoriana y su directiva cumplirán con el pago durante diciembre.

¿Cuáles son los números de Federico Girotti con Alianza Lima en 2026?

En el plano deportivo, Federico Girotti todavía tiene una deuda pendiente con la hinchada blanquiazul debido a las expectativas que generó su contratación. Según el portal Transfermarkt, el atacante argentino tiene un total de 28 partidos con Alianza Lima entre Liga 1 y Copa Libertadores. Lleva cuatro anotaciones y dos asistencias en 1609 minutos disputados.

Por ahora, diciembre será un mes determinante tanto para el futuro económico como deportivo del atacante. A la deuda pendiente con Talleres se suma el interés de un equipo de la MLS, según reveló el propio Andrés Fassi. El presidente argentino incluso destacó las condiciones del delantero y aseguró que, donde juegue, puede convertirse en goleador del torneo.