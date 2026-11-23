Sport Huancayo se coronó campeón del Torneo Clausura 2026 tras golear por 4-1 a Universitario en la última fecha. El ‘Rojo Matador’ se hizo fuerte de local y ahora se enfrentará nuevamente a los cremas por las semifinales de la Liga 1 2026. Al respecto, Daniel Porozo, delantero y figura del conjunto huancaíno, se pronunció tras el final del encuentro y no dudó en mandar una fuerte advertencia a los merengues.

PUEDES VER: Valera y su fuerte crítica contra los jugadores de Universitario tras caer goleados ante Huancayo

Daniel Porozo, figura de Sport Huancayo, mandó advertencia a Universitario

En declaraciones a la prensa, el atacante ecuatoriano, autor de dos de los cuatro goles en el Estadio IPD de Huancayo, expresó su felicidad por el gran presente que atraviesa el equipo y advirtió a los cremas que volverá a realizar su típica celebración con la máscara de 'Spiderman' en caso le toque anotarles en las semifinales, tal cual ocurrió el último domingo.

"Vine acá por un propósito y gracias a Dios lo estoy cumpliendo. Gracias a Dios se dio la oportunidad de marcar, tuvimos la tranquilidad de hacer las cosas bien, de no tener errores. Siempre la tengo presente (la máscara de Spiderman), si se da la oportunidad, va a salir la máscara nuevamente . Todo es posible", manifestó.

Daniel Porozo marcó doblete en la goleada de Sport Huancayo a Universitario

De esta manera, Daniel Porozo dejó claro que Sport Huancayo afrontará las semifinales con mucha confianza tras su contundente victoria ante Universitario. El delantero ecuatoriano espera volver a ser protagonista en esta serie y no descartó repetir su peculiar celebración si consigue marcarles nuevamente a los cremas.

Números de Daniel Porozo con Sport Huancayo

Desde su llegada al club en julio del presente año, Daniel Porozo se ha convertido en una de las principales referencias en la ofensiva de Sport Huancayo. Hasta el momento, el atacante registra 18 partidos con camiseta de Sport Huancayo, con un saldo de 6 goles y una asistencia.

Universitario vs Sport Huancayo: fechas y horarios de las semifinales