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Cronograma de PAGOS del Banco de la Nación, diciembre 2026: mira las FECHAS de cobro para el sector público
En diciembre, hay cambios en las fechas de pago para numerosos trabajadores del sector público. Consulta aquí el cronograma oficial del Banco de la Nación y más.
¡Mucha atención! El Banco de la Nación anunció oficialmente el cronograma de pagos para diciembre de 2026, dirigido a los trabajadores y pensionistas del sector público. Este mes, las fechas de los depósitos de las remuneraciones experimentarán un notable cambio, programándose entre el miércoles 16 y el viernes 18 de diciembre.
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La planificación incluye días determinados para cada sector estatal, por lo que es muy importante que los beneficiarios consulten las fechas correspondientes a su pago, con el fin de evitar confusiones en el proceso de abono. AQUÍ el cronograma y más.
Cronograma de pagos del Banco de la Nación, diciembre: fechas de cobro para el sector público
Las remuneraciones de los trabajadores del Estado se realizarán en tres fechas específicas:
- El miércoles 16 de diciembre: se efectuarán los depósitos para los empleados del Ministerio de Educación, que incluye a las universidades, así como para la Presidencia del Consejo de Ministros, Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, gobiernos regionales (unidades ejecutoras), Contraloría General de la República, Congreso, Desarrollo Agrario y Riego, y Energía y Minas.
- El jueves 17 de diciembre: Los trabajadores del Ministerio del Interior, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensoría del Pueblo y Ministerio de Relaciones Exteriores recibirán su sueldo en esta fecha.
- El viernes 18 de diciembre: se realizarán los depósitos correspondientes al Ministerio de Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiente, Trabajo y Promoción del Empleo, Reniec, Producción, Comercio Exterior y Turismo, ONPE, Fuero Militar Policial, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones y Tribunal Constitucional.
¿Cuándo cobrarán los jubilados del sector público en diciembre?
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) confirmó también el calendario de abonos de pensiones para los jubilados bajo el Decreto Ley N.° 20530. Los depósitos se darán de la siguiente manera:
- El viernes 11 de diciembre: recibirán sus pensiones los jubilados del Ministerio de Educación (incluyendo universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, gobiernos regionales (unidades ejecutoras), Contraloría General de la República, Congreso, Desarrollo Agrario y Riego, y Energía y Minas.
- El 14 de diciembre: se abonarán las pensiones a los jubilados del Ministerio del Interior, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensoría del Pueblo y Ministerio de Relaciones Exteriores.
- 15 de diciembre: los pensionistas del Ministerio de Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiente, Trabajo y Promoción del Empleo, y Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) podrán recibir sus depósitos.
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