¡Mucha atención! El Banco de la Nación anunció oficialmente el cronograma de pagos para diciembre de 2026, dirigido a los trabajadores y pensionistas del sector público . Este mes, las fechas de los depósitos de las remuneraciones experimentarán un notable cambio, programándose entre el miércoles 16 y el viernes 18 de diciembre.

La planificación incluye días determinados para cada sector estatal, por lo que es muy importante que los beneficiarios consulten las fechas correspondientes a su pago, con el fin de evitar confusiones en el proceso de abono. AQUÍ el cronograma y más.

Cronograma de pagos del Banco de la Nación, diciembre: fechas de cobro para el sector público

Las remuneraciones de los trabajadores del Estado se realizarán en tres fechas específicas:

El miércoles 16 de diciembre : se efectuarán los depósitos para los empleados del Ministerio de Educación, que incluye a las universidades, así como para la Presidencia del Consejo de Ministros, Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, gobiernos regionales (unidades ejecutoras), Contraloría General de la República, Congreso, Desarrollo Agrario y Riego, y Energía y Minas.

: se efectuarán los depósitos para los empleados del Ministerio de Educación, que incluye a las universidades, así como para la Presidencia del Consejo de Ministros, Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, gobiernos regionales (unidades ejecutoras), Contraloría General de la República, Congreso, Desarrollo Agrario y Riego, y Energía y Minas. El jueves 17 de diciembre : Los trabajadores del Ministerio del Interior, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensoría del Pueblo y Ministerio de Relaciones Exteriores recibirán su sueldo en esta fecha.

: Los trabajadores del Ministerio del Interior, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensoría del Pueblo y Ministerio de Relaciones Exteriores recibirán su sueldo en esta fecha. El viernes 18 de diciembre: se realizarán los depósitos correspondientes al Ministerio de Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiente, Trabajo y Promoción del Empleo, Reniec, Producción, Comercio Exterior y Turismo, ONPE, Fuero Militar Policial, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones y Tribunal Constitucional.

¿Cuándo cobrarán los jubilados del sector público en diciembre?

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) confirmó también el calendario de abonos de pensiones para los jubilados bajo el Decreto Ley N.° 20530. Los depósitos se darán de la siguiente manera: